Liberalii constănţeni sprijină procesul de regionalizare

1

...sa se faca, dar in folosul Tarii!

...sa se faca regionalizare, dar sa castige Tara din asta! Asa cum se preconizeaza, din regionalizarea asta o sa caștige pe plan intern, politicienii, iar in afara Bulgaria, Ungaria și Moldova! Am sa ma explic. Regionalizare fara desfiintarea judetelor si autonomia administrativa larga pe plan local nu se justifica. Se vor crea structuri administrative paralele care vor inghiti si mai mult din buget. Va fi bine pentru politicieni ca isi vor plasa clicile in noile structuri. Ca nu vor intra cine trebuie. Cine merita! Adica cine a lipit afise, a dus benere, a strigat in dreapta si stanga, sus...jos....Apoi, daca noile structuri create vor purta nume dupa punctele cardinale, in scurt timp se vor pierde din constiinta romaneasca regiunile istorice:Transilvania, Banat, Dobrogea, Moldova...Vecii nostri abia asteapta asta. Deja la ei s-a creat subserviv o miscare de acaparare administrativa sau culturala pe care noi nici nu o bagam in seama. Noi suntem ocupati cu tot felul de prostii: cine pe cine a mai omorat, cine pe cine a mai violat, ce pantofi si-a luat una, alta, cine cu cine s-a mai insurat, maritat, divortat....Lucruri serioase! Deja, bulgarii au lansat o ofensiva puternica de recunoastere a stapanirii lor asupra Dobrogei in veacul al X-lea....ei au si mai multe proiecte pe bani europeni pe intreaga regiune, decat noi...Daca noi nu recunoastem existenta acestui tinut istoric, o vor face ei...si cu consecinte dintre cele mai importante....peste 200 de ani, nepotii jnostri le vor cere scuze bulgarilor ca au stapanit teritoriul acesta, din greseala, in secolul XX si XXI...la fel se intampla cu celelalte regiuni isatorice. Numai vecinii nostri vor vorbi destre Transilvania sau Moldova ca entitati istorice. Noi vom avea regiunile de sud-est, centru, nord-est....Doamne, ce mult ne-am tampit! La referendum, daca se va organiza acesta, o sa votam impotriva acestui gen de regionalizare..........