Liberalii constănţeni şi-au stabilit noul Consiliu Judeţean Executiv

1

Liberali Constanteni

D-na Carmen Mocanu,vam rugat frumos,sa transmiteti Dl Presedinte Klaus Iohannis sa verivicati cum a ajuns acest Infractor Boroianu Robert Aurel in Consiliu Judetian PNL C-ta,care a furat si fraudat in stil barbar la firma Gepeto cu gasca lor si au introdus in faliment citeva firme probabil cu ajutorul camerei de comert,Partidului,SRI,ANAF,Garda Finaciara,DSV,ITM,IPJ,Parchetu C-ta,sau a sponzorizat bine la alegerile in campania electorala la alegerea Presedintelui K.Iohannis si acuma inchid ochii,documente reclamati se gasesc despre ei de la Presedintele Rominiei si pina la ultimul hot de buzunare din C-ta,puteti intreba pe Lazar din Germania,Telefoane si adrese se gasesc la IPJ si Parchetul C-ta cei care au ascuns si musamalizat frauda,spalarea de bani,evaziune fiscala,documente false si tot ce se doreste sint in reclamati de 7-8 ani poate verificati dvs cine le au ascuns.Ca smecheri nu au inteles sau si dvs le folositi pentru foloase interne ca se c-am practica aceste metode de presa.