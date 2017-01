Liberalii constănţeni se conectează printr-un sms la acţiunea lui Crin Antonescu

Liberalii constănțeni se conectează printr-un sms la acțiunea lui Crin Antonescu

Candidatul PNL la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, lansa, acum o săptămână, un sistem de finanțare a campaniei electorale prin sms. În Constanța, unii lideri liberali au primit vestea ca o noutate, iar alții, foarte sinceri, au declarat că refuză să sprijine astfel de inițiative. Pe de altă parte, există și liberali care trimit, în fiecare zi, sms-uri pentru Antonescu. „Investește în Acțiunea Antonescu” este o inițiativă prin care toți simpatizanții liderului liberal pot trimite un sms la două numere de telefon, contribuind cu 1 euro sau 5 euro la finanțarea campaniei lui Crin Antonescu. În schimbul sms-urilor, ei primesc o imagine de fundal reprezentându-l pe Antonescu, respectiv un ton de apel (imnul PNL). Primarul comunei Limanu, Nicolae Urdea, a declarat că nu este la curent cu astfel de chestiuni. „Noi nu avem timp de campanie. Avem proiecte pe care trebuie să le derulăm”, a explicat scurt Urdea. El a mai spus că nu se va implica în campania electorală a lui Antonescu întrucât oamenii sunt mult mai interesați să vadă finalizate proiectele administrației locale. Nici primarul Gheorghe Chirciu din Oltina nu știa despre această acțiune. „Nu am trimis nimic. Este prima dată când aud de așa ceva”, a mărturisit el. Singura contribuție a organizației locale la campania lui Antonescu constă în respectarea sistemelor de distribuție a afișelor electorale. „Noi am primit niște afișe electorale de la Organizația Județeană Constanța. Ele au început deja să fie lipite pe panouri. Dar pentru acestea nu am plătit nimic și nici nu voi contribui cu nimic”, a spus ferm el. Sprijin imaterial Nici primarul din Comana, Ion Adam, nu era la curent cu această acțiune. Liberalii din Comana susțin campania liderului liberal mai mult „cu sufletul și cu vorba”, după cum a declarat inițial Adam. „Vă dați seama că trebuie să contribuim și material și s-ar putea chiar să îl sprijin și eu cu sms-uri”, a adăugat el. Potrivit lui Adam, Organizația PNL Comana va contribui cu 10.000 de lei pentru desfășurarea acțiunilor electorale. În Corbu, nu a fost stabilit încă un calendar al acțiunilor și nici sursele de finanțare a acestora. „Deocamdată nu am început nicio acțiune. Probabil vom stabili și noi zilele acestea calendarul și vom stabili și care va fi contribuția noastră”, a declarat primarul comunei Corbu, Marian Gălbinașu. În privința „Acțiunii Antonescu”, Gălbinașu s-a arătat destul de rece, afirmând că, „probabil”, va trimite și el un sms. Mesaje împărtășite Edilul orașului Techirghiol, Adrian Stan, a declarat că a trimis și el un sms pentru a primi un wallpaper cu Crin Antonescu. Însă primarul se concentrează acum pe împărtășirea mesajului său către locuitorii din Techirghiol. „Vreau să le transmit cetățenilor care este opțiunea mea de vot. Am coman-dat deja niște bannere în care voi apărea alături de președintele PNL. Ele vor purta mesajul: «Eu votez cu Crin Antonescu». Atunci, concetățenii vor cântări și vor decide pe cine votează”, a explicat Stan. Pentru aceste bannere, Stan și con-silierii locali liberali vor cotiza cu 20-30 de milioane de lei. „La noi nu a existat niciodată o sumă fixă. Fie-care dă cât poate”, a completat el. Deși nu a reacționat până acum, Gheorghe Chiriac, primarul comunei Mereni, s-a arătat hotărât să trimită sms-uri pentru Antonescu. „Lumea este săracă. Noi le vom transmite oamenilor, dar, cel mai probabil, cei apropiați nouă, militanții și susținătorii noștri vor trimite sms-uri. Știți cum este…În ziua de azi, apar tot felul de mesaje să trimiți astfel de sms-uri și oamenii rămân fără credit”, a spus sincer Chiriac. Și Ioan Herdean, primarul comunei Istria, a declarat că va vorbi cu oamenii și cu aleșii locali PNL pentru a-l sprijini astfel pe Crin Antonescu. În plus, el a mai spus că au primit deja afișele și banne-rele de campanie și urmează să plătească 1.300 de euro pentru ele. Un sms pe zi Consilierul județean Eugen Silaghi a declarat că trimite în fiecare zi câte un sms de 5 euro pentru Antonescu, colecționând în memoria telefonului zeci și zeci de tonuri de apel. „Apoi, tot timpul meu liber îl dedic acțiunilor de campanie. De obicei, după ora 15.30-16.00, mă duc în județ. Chiar luni am fost la Amzacea”, a spus Silaghi. Potrivit lui, pentru zona de care răspunde (între Topraisar și Negru Vodă), au fost comandate deja bannere și afișe de 1.500 de euro. „Fiecare a contribuit cu cât a putut. Și eu am contribuit și membrii organizațiilor locale. Noi am început să strângem acești bani din timp. Am strâns puțin câte puțin pentru a evita dificultățile”, a încheiat el.