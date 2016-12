Liberalii constănţeni, pro şi contra menţinerii conducerii actuale a partidului

Liberalii constănțeni, pro și contra menținerii conducerii actuale a partidului

Potrivit calendarului PNL, liberalii vor organiza, în termen de aproximativ șase luni de la Congresul Extraordinar, alegeri la nivelul Organizației Județene. Până acum, doar Gheorghe Dragomir, actualul lider județean, și-a afirmat intenția de a candida pentru un nou mandat de președinte al PNL Constanța. După schimbările care au avut loc în partid, la nivel central, în urma Congresului Extraordinar, nu puțini au fost cei care au făcut trimitere la eventuale schimbări și în teritoriu. Liderul constănțean se bucură încă de susținerea colegilor de partid, dar sunt și voci nemulțumite. Din rândul celor nemulțumiți face parte și Gheorghe Grameni, primarul comunei Mihai Viteazu. El a declarat că s-a săturat de tot ceea ce se întâmplă în PNL Constanța. „Nu am mai luat legătura cu niciun coleg liberal. M-am săturat de toate”, și-a exprimat el nemulțumirea. „Am avut o întâlnire a Biroului Politic săptămâna trecută și, în loc să discutăm despre pregătirea alegerilor europarlamentare, ei au început să se certe tot pe funcții. Și am plecat pur și simplu”, a explicat el. Grameni a mai spus că, în cazul viitoarelor alegeri de la nivel județean, va proceda exact cum a făcut la Congresul din 20-21 martie. „Nu am participat la Congres și așa voi face și acum. Nu mă voi prezenta la vot”, a încheiat el ferm. Mai mult, primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan, a adus în atenție câteva aspecte interesante legate de viitoarele alegeri din teritoriu. El a arătat că, în acest caz, conducerea centrală ar putea avea un cuvânt de spus. „Pentru a mă pronunța în legătură cu susținerea unui candidat sau altul la șefia PNL Constanța, trebuie să știu mai întâi dacă actuala conducere centrală își dorește o nouă conducere aici”, a declarat Stan. „Încă nu am informații de acest gen și nu mă pot pronunța. În orice caz, nu sunt adeptul schimbării de dragul schimbării. Dar, dacă o schimbare va aduce un plus organizației, atunci voi fi pentru schimbare”, a mai spus el. Poziția lui Gheorghe Chirciu, primarul comunei Oltina, a fost una aparte. El a ținut să se abțină de la orice comentariu pe această temă. Și-a afirmat totuși credința într-o schimbare și în nevoia conducerii de a face mult mai multe pentru organizația constănțeană. Există însă și edili liberali care și-au arătat susținerea pentru candidatura lui Gheorghe Dragomir. Unul dintre ei este Marian Iordache, primarul orașului Medgidia. „Nu cred că se va repeta situația de la Centru. Nu cred că este cazul la noi, la Constanța, să intervină o schimbare la nivelul conducerii județene. Nu știu dacă mai este cineva care să aibă experiența, vechimea și aplecarea lui Gheorghe Dragomir pentru această organizație”, a declarat Iordache. În opinia sa, Dragomir este susținut mai departe de întreaga organizație. „Nici nu cred că are contracandidat”, a mai spus Iordache. Viceprimarul din Medgidia, Sorin Țuțuianu, este, și el, de partea lui Dragomir. „Nu cred că se impune o schimbare doar de dragul schimbării. Dacă echipa de la Centru, pe baza unor argumente raționale, a decis că este nevoie de o schimbare la nivelul conducerii naționale, nu înseamnă că trebuie să se repete experiența și aici, la nivel local”, a punctat Țuțuianu. „Dacă voi fi delegat al Conferinței Județene din toamnă, voi fi alături de Dragomir pentru că îl apreciez”, a încheiat el. Pro Dragomir s-a declarat a fi și primarul comunei Mereni, Gheorghe Chiriac. „Noile alegeri vor aduce probabil niște schimbări, dar ele nu vor fi majore”, a explicat el. „Nu știu ce se va întâmpla, dar nu cred că se va modifica actuala conducere județeană. Eu continuu să îl susțin pe Dragomir în fruntea organizației noastre”, a încheiat Chiriac.