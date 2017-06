Liberalii constănţeni joacă la două capete. Huţucă cu Orban şi Muhscină cu Buşoi

Liberalii constănțeni joacă la două capete. Huțucă cu Orban și Muhscină cu Bușoi

Liberalii se reunesc în Congres, sâmbătă, la Romexpo, pentru alegerea unui nou președinte al PNL, funcție pentru care candidează Cristian Bușoi și Ludovic Orban.Filiala Constanța va participa cu 28 de delegați, mai exact cei trei parlamentari și 25 de membri ai Biroului Permanent Teritorial. În contextul alegerilor din partid, liberalii de la malul mării au anunțat deja că îl vor susține pentru șefia partidului pe Ludovic Orban. Mai mult, în echipa sa se va regăsi și președintele Organizației Județene a PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, acesta vizând funcția de membru în Biroul Politic Național.Pe de altă parte, liderul Organizației Municipale a PNL Constanța, George Muhscină, va candida pentru o funcție în Biroul Politic Național însă în echipa lui Bușoi. Funcția vizată este cea de vicepreședinte regional, mai exact a Regiunii Sud-Est care cuprinde județele Constanța, Galați, Tulcea, Buzău, Vrancea și Brăila. El va concura cu Victor Paul Dobre, de la Galați, care s-a înscris pentru aceeași funcție, însă în echipa lui Orban.George Muhscină este unul dintre liberalii care și-a arătat încă de la început simpatia și încrederea pentru Ludovic Orban. De altfel, el a și anunțat că a votat moțiunea lui Ludovic Orban, dar și susținerea acestuia la șefia partidului. Anunțul prin care s-a aflat că acesta va candida în echipa lui Bușoi a ridicat semne de întrebare, decizia surprinzătoare ducându-i pe mulți din partid cu gândul la trădare în filiala de la malul mării.Vizată și așa prea mult de scandalul excluderilor din partid a unor membri, care au fost dați afară din PNL Constanța tocmai pe motiv că au trădat intențiile celorlalți colegi, George Muhscină spune că lucrurile nu stau chiar așa cum se văd la suprafață.„Nu este vorba de nicio trădare, n-am ascuns nimic. Am spus și susțin în continuare că domnul Ludovic Orban este cea mai bună locomotivă pentru PNL. Am votat moțiunea și îl voi vota pentru funcția de președinte. Candidatura mea în echipa domnului Bușoi și votul privind șefia partidului sunt două lucruri diferite. Nu vizam nicio funcție, însă a apărut această oportunitate ca filiala de la Constanța să aibă un candidat pentru funcția de vicepreședinte a Regiunii Sud-Est. Cum pe lista domnului Orban era deja înscris domnul Dobre de la Galați, s-a făcut o ședință, iar colegii m-au desemnat pe mine să candidez. Așa am ajuns în echipa domnului Bușoi. Însă, repet, sunt lucruri diferite. Eu îl voi vota în continuare pe domnul Orban la funcția de președinte”, a declarat George Muhscină pentru „Cuget Liber”.În plus, el a explicat că, înainte de a lua decizia de a se înscrie pentru funcția vizată în echipa lui Bușoi, a vorbit cu Ludovic Orban, i-a explicat oportunitatea ca filiala Constanța să obțină această poziție, iar Orban nu s-a arătat deranjat, ba chiar l-a încurajat.Revenind la Congresul PNL, Ludovic Orban a fost primul care și-a depus candidatura la funcția de președinte, însă, potrivit tragerii la sorți, el își va susține moțiunea „PNL - Forța Dreptei” - după Cristian Bușoi, care candidează cu moțiunea „PNL - partidul viitorului. Pentru o Românie dreaptă, echilibrată și puternică”.Ludovic Orban a anunțat că este sprijinit de 40 de filiale liberale pentru șefia PNL și că a discutat cu președintele Klaus Iohannis cu privire la candidatura sa.La rândul său, Cristian Bușoi a afirmat că are șanse foarte bune să câștige șefia partidului, deoarece are o viziune și o echipă mai bune ca Ludovic Orban, despre care a afirmat că, în acest moment, nu este un bun lider pentru partid.Dacă sâmbătă liberalii își vor alege liderul, Congresul PNL va continua și duminică când vor fi aleși patru prim-vicepreședinți, secretarul general, 16 vicepreședinți: opt vicepreședinți pe domenii, coordonatori ai comisiilor de specialitate și opt vicepreședinți pe regiunile de dezvoltare și 16 membri pentru Biroul Executiv, trezorierul și membrii comisiilor CA și CNRC. Secretarul general al liberalilor este propus de președintele PNL.