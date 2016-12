Liberalii constănţeni îşi fac socoteli: cine va candida pentru scaunele de consilieri

Liberalii constănțeni își fac socoteli: cine va candida pentru scaunele de consilieri

Deși cei mai mulți doresc să mai stea în administrația local municipală și în cea județeană, actualii reprezentanți ai PNL în Consiliul Județean Constanța și în cel Municipal evită să se pronunțe cu privire la un nou mandat.O parte dintre liberalii contactați spune că își dorește să își continue activitatea în consiliile din care face parte, dar va aștepta ca partidul să se decidă, răspuns care ar putea veni în maxim o săptămână.Liderul partidului la nivel județean, Gheorghe Dragomir, spune că listele cu numele stabilite în mod oficial pentru Consiliul Județean și pentru cel Municipal vor fi anunțate la momentul potrivit. Acesta a declarat că, în opinia sa, toți consilierii actuali, împreună cu ceilalți reprezentanți ai partidului nu au decât un singur scop: „dispariția PDL-ului”.„Acest scop primează înaintea oricărei funcții. Vom anunța listele în perioada în care se vor depune dosarele pentru candidaturi, iar candidaturile se vor decide în funcție de activitatea fiecărui membru PNL în parte. Oricum, acest aspect contează mai puțin, important este că toți își doresc un singur lucru: dispariția PDL-ului”, a explicat președintele PNL Constanța.Vrea să rămână pentru a „revitaliza sistemul medical din județ“Totuși, consilierul județean Doina Carp spune că și-a depus deja candidatura pentru un nou mandat, dar așteaptă răspunsul conducerii județene a partidului.„Mi-am depus candidatura, însă forma finală a listelor nu a fost definitivată. Am discutat recent cu domnul președinte Dragomir, dar nu despre acest aspect ci despre activitatea organizației de femei. Totuși, dacă voi merge mai departe într-un nou mandat am în vedere o altfel de abordare față de situația instituțiilor medicale din județ. După cum știți, spitalele au revenit în grija Consiliului Județean târziu și am apucat să aducem acele fonduri pentru reabilitarea mai multor secții din Spitalul Județean, însă pentru viitor trebuie să avem în vedere investiții de pe urma cărora să beneficieze întreg județul, sau care să ajute fiecare localitate în parte din acest punct de vedere. Este necesară o altfel de gândire, o gândire globală pe care o voi aborda dacă îmi voi continua activitatea în CJC ”, a menționat Carp.Și Eugen Silaghi afirmă că și-ar dori să rămână pe scaunul de consilier. Mai rezervat decât colega sa, Silaghi a menționat că are intenția de a candida, însă așteaptă decizia partidului.„Nu s-au definitivat listele. Intenția mea este să candidez, însă vom vedea care va fi decizia partidului”.Întrebat ce proiecte are în vedere pentru un nou mandat, Silaghi a specificat: „Nu doresc să vorbesc acum despre acest aspect, voi anunța în momentul în care știu concret dacă mă aflu sau nu pe listele respective”.„Mă retrag. Vreau să las loc celor tineri“„Veteranul” liberal Victor Ilie Rădulescu spune că a decis să nu se mai afle pe listele de consilieri pe care PNL le pregătește pentru alegerile de anul acesta. Rădulescu a menționat că are trei mandate la activ și este mulțumit de activitatea pe care a depus-o atât la CJC, cât și la CLM, așa că va ceda locul său unor liberali mai tineri.„Nu mai candidez. Nu sunt pe liste pentru mi-am dorit să mă retrag din activitatea de consilier. A fost suficient. Am avut trei mandate, două la consiliul județean și unul la cel local. Consider că mi-am făcut treaba, așa că am decis să nu-mi anunț candidatura și să las loc celor tineri”, a explicat consilierul județean.Nici liberalul Dănuț Antonoaea Zepa nu-și mai dorește să petreacă alți patru ani în scaunul de consilier județean. Întrebat dacă are în vedere un nou mandat, Zepa a declarat scurt: „Evident că nu!”, evitând să precizeze motivele pentru care a luat o astfel de decizie.Cupșa oscilează între funcțiiConsilierul local Ovidiu Cupșa merge pe aceeași idee ca și colegii săi, în sensul că așteaptă să vadă ce va decide conducerea județeană, înainte de a lua o decizie. Totuși Cupșa nu exclude posibilitatea unei candidaturi pentru o altă funcție decât cea de consilier.„Nu s-a stabilit nimic concret. În principiu îmi doresc să candidez, dar momentan nimic nu este bătut în cuie și nu s-a stabilit oficial cine și pentru ce funcție va candida”, a explicat liberalul.