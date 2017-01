Liberalii constănţeni fug de pedelişti

Liberalii constănțeni fug de pedeliști

Între două moțiuni de cenzură nu tocmai convingătoare și o „invitație“ voalată la colaborare venită din partea colegilor pedeliști de la Constanța, liberalii de la malul mării par, totuși, mai atrași de pregătirea alegerilor locale din 2012. Ei au comandat un sondaj la nivelul municipiului Constanța, și-au pregătit deja candidatul pentru primărie, dar recunosc că lasă și poarta deschisă pentru democrat - liberalii care vor să sară în tabăra galbenilor. „Este imposibil să colaborăm cu PDL”, susține liderul PNL Constanța, deputatul George Dragomir, după ce președintele organizației județene a PDL, senatorul Mircea Banias, a lansat duminică o oarecare invitație, cu condiția ca cele două tabere să treacă peste orgolii. Dincolo de a accepta că la mijloc ar fi ceva orgolii, liberalii nu par însă așa de încântați de declarațiile liderului pedelist. Prin vocea președintelui organizației județene, George Dragomir, ei lasă, totuși, o poartă deschisă acelor pedeliști care ar dori să se înscrie în PNL. Dragomir a declarat chiar că are semnale de la pedeliști care ar vrea să schimbe carnetul portocaliu cu unul galben, dar susține că nu s-a ajuns încă la o discuție finală care să permită să avanseze și nume. Motivele care par să îi despartă pentru totdeauna pe liberali de pedeliști se numesc aceiași Traian Băsescu și Emil Boc, la care se mai adaugă „susținerea unui guvern incompetent”. În plus, potrivit unui sondaj comandat de liberali pentru municipiul Constanța, pedeliștii ar sta destul de prost lucru care le permite liberalilor mai degrabă să îi primească în partid decât să cadă la pace pentru o eventuală colaborare. Referitor la sondajul amintit, Dragomir a anunțat că rezultatele vor fi făcute publice cam într-o săptămână, se referă strict la municipiul Constanța și fac parte din strategia de pregătire a alegerilor locale din 2012. Întrebat dacă există posibilitatea ca PNL să „importe“ vreun candidat de la PDL pentru Primărie, Dra-gomir a exclus din start acest lucru. Liberalul susține că mult așteptatul contracandidat pentru actualul edil-șef s-a găsit numai că din nou se păstrează tăcerea asupra numelui. Sunt însă promisiuni că el va fi anunțat până la sfârșitul acestui an. Liberalii par mai îngăduitori însă la nivelul județului. Mai exact, în afara localităților unde au deja primari PNL și care vor avea prima șansă de a fi desemnați candidați din nou, în celelalte localități, ei nu exclud posibilitatea de a avea candidați dintre noii veniți în partid din tabăra portocalie.