Liberalii constănţeni doresc ca USL să continue să funcţioneze

1

Mesterul USLe

Noua mesteri mari/Calfe si zidari/Si cu PNLe-zece/Care-i si intrece/Dau fuga sa repare/Ce a demolat,vechea guvernare.Imi imaginez ca unul bate toba,alti mesteri merg in cadenta ca in reclama cu adezivi pentru constructii,altul bate un cep acolo unde a gaurit pedeleul,altul numara cuiele,unul sapa,doi astupa si ultimul pune flori la mormantul PNL-ulu.Isi bat cuie unul unul in talpa altuia.Noua mesteri mari/Calfe si zidari/Si cu Dorel-zece/Care-i si intrece.Profita acum.Adeziv din partea peneleului pentru confortul buzunarului tau !