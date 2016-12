Liberalii constănţeni caută explicaţii pentru rezultatele slabe din judeţ

Liberalii constănțeni caută explicații pentru rezultatele slabe din județ

În urma deciziei Consiliului Național Executiv de la începutul săptămânii, liberalii ar trebui să se mobilizeze în vederea schimbării birourilor de conducere ale filialelor care au obținut sub 10% la europarlamentare. La Constanța, PNL propune alte variante de abordare a problemei. Membru al Biroului Politic Județean și președinte interimar al Filialei PNL Mangalia, Viorel Oleniuc, a declarat că, dacă s-ar aplica o astfel de decizie, ar trebui ca 80% din filialele din țară să fie desființate. „O astfel de măsură ar însemna să des-ființăm PNL. Numai la nivelul județului Constanța, jumătate din filiale au obținut sub procentul invocat”, a explicat Oleniuc. „Nu cred că acesta ar trebui să fie criteriul pentru a schimba un președinte”, a mai arătat el. „Niciun partid nu își propune să desființeze sau să atace filialele cu trei luni înaintea alegerilor”, a mai spus liderul liberal. Potrivit lui, Biroul Politic Județean al PNL Constanța a decis ca liberalii constănțeni să realizeze o analiză a cauzelor care au condus la înregistrarea acestor re-zultatele slabe și apoi să se decidă dacă se impune dizolvarea unor filiale. „Se încearcă nu demiterea pre-ședinților de filiale, ci ajutorarea lor. Vom încerca refacerea organizațiilor unde sunt birouri interimare”, a mai punctat el. La Mangalia, există un interimat de aproximativ un an de zile, iar Oleniuc și-a exprimat hotărârea de a-și încheia activi-tatea de președinte. „După opt ani de zile (n.r.-două mandate de președinte al PNL Mangalia), este normal să lași locul altuia. Și colegii mei au fost de acord că este necesară refacerea filialei, pentru că s-a uzat biroul vechi”, a argumentat Oleniuc. „Nu mai candidez pentru un al treilea mandat pentru că nu vreau să se mențină această uzură”, a spus el. Noul președinte va fi ales la termen, în luna septembrie. Tot Oleniuc a menționat că, până acum, niciun mangaliot nu și-a manifestat dorința de a prelua conducerea filialei locale. În total, filiala Mangalia are apro-ximativ 300 de liberali. Liberalii de aici au obținut 9,68%, reușind să adune 874 de voturi din totalul de 9022 voturi valabil exprimate. „Nu prea s-a făcut campanie” PNL Constanța a înregistrat cel mai slab rezultat la Albești (2,37% sau 28 de voturi din totalul de 1179). „Dat fiind faptul că eu sunt mai nou, de aproximativ un an de zile, este mai greu până pornești la drum”, a încercat o explicație pre-ședintele Filialei PNL Albești, Sabin Dincă. El a mărturisit că se va supune deciziei luate la începutul săptămânii de către Comitetul Național Executiv al PNL. „Nu prea s-a făcut campanie”, și-a început confesiunea liberalul. „Nici afișe nu am avut. Unii au primit, alții nu”, investițiile fiind „în limitele posibilităților”, după cum a mai remarcat Dincă. Potrivit lui, la Albești nu există în prezent o statistică a numărului de membri, întrucât „unii sunt după cum bate vântul”. Nu îi fac față lui Mitroi Liderul Filialei PNL Valu lui Traian, Ciprian Gheorghiță, a declarat, la rândul său, că nu comentează decizia luată la nivel central, ci doar o respectă. La Valu lui Traian, liberalii au obținut 3,42%, mai precis 69 de voturi din 2015 de voturi valabil exprimate. „Am avut de dus o luptă foarte grea cu primarul PD-L (n.r.- Florin Mitroi) care și-a făcut o imagine foarte bună în comună. Ne este greu”, s-a plâns Gheorghiță. Soluția salvatoare pentru liberalii de aici ar fi să scadă Mitroi în sondaje. „Dacă domnul Mitroi va scădea în sondaje, va fi altceva”, a ținut să precizeze el.