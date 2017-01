Liberalii constănţeni au cheltuit aproximativ 1.400.000 de lei într-un an electoral

Liberalii constănțeni au cheltuit aproximativ 1.400.000 de lei într-un an electoral

Cu ocazia organizării Conferinței Județene a PNL Constanța, liberalii constănțeni și-au făcut un bilanț al veniturilor și cheltuielilor înregistrate din 18 iunie 2005 și până în prezent. În acest context, la sfârșitul săptămânii trecute, Cătălin Ciupercă a prezentat Raportul Cenzorilor pentru perioada 2005-2010. Liberalul a anunțat că, în 2005, PNL Constanța a avut un venit de 66.246 de lei și cheltuieli de 58.074 de lei, rezultând un excedent de 8.172 de lei. În următorul an, în 2006, liberalii constănțeni au înregistrat un deficit de 6.639 de lei, după ce veniturile lor totale s-au ridicat la 63.258 de lei, iar cheltuielile, la 69.897 de lei. Un an mai târziu, liberalii au avut, din nou, un excedent de 115.545 de lei, veniturile lor totale fiind de 268.237 de lei, iar cheltuielile de 152.692 de lei. Cel mai important an pentru PNL Constanța a fost 2008, liberalii încasând atunci venituri de 1.329.943 de lei. Într-un an electoral, ei au cheltuit mai mult decât au primit, respectiv 1.339.994 de lei, ajungând, la sfârșit, să aibă un deficit de 10.051 de lei. Anul trecut, lucrurile au revenit la o limită normală a veniturilor, ei încasând în 2009 238.838 de lei. Atunci, cheltuielile s-au ridicat la 196.714 de lei, ieșind cu un excedent de 42.124 de lei.