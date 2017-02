Lia Olguţa Vasilescu vrea miting PSD la Bucureşti: "Aici mă despart în opinii de Liviu Dragnea. A venit momentul să vorbim şi noi"

2

LIMBAJ SI GANDIRE DE MAIDAN

Te uiti la ea si te intrebi daca este Ioana d 'Arc Ecaterina Teodoroiu sau Ana Ipatescu . DacA o privesti atent , constati ca nu e decat o candidata la puscarie , un produs tipic pesedist la fel cum exista asemenea produse si in alte partide . Daca crede ca e ceva de capul ei , n-are decat sa faca asa ceva in Craiova . Fiind de sex feminin , nu -i putem zice sarpe , vipera fiind sigur . Olguta pesedita aplica cel mai bun program de guvernare . Stai cuminte fato , ca inca nici nu l-ai inceput . Sa zicem ca va avea loc manifestatia . Care va fi cerinta pareticipantilor ? S-a opus cineva vreunei prevederi din program ? " Sa vorbim si noi " . Ar fi un progres avand in vedere ca pana acum ati latrat .Care noi ? Pana acum vedem ca vorbeste singura si nu cred ca Dragnea este incantat . Daca a ajuns in guvern , ceea ce n-a visat neam de neamul ei , a ajuns pentru a guverna nu pentru a organiza mitinguri . Parerea ei despre Parlament este in oarecare masura corecta , doar ca trebuia sa faca precizarea ca si parlamenarii sunt ca si ceilalti in aceeasi sufragerie , temporar , cei mai multi urmand , ca si dansa sa treaca in dormitorul detinutilor , unde se vor putea odihni dupa atea eforturi . Limbajul folosit de aceasta pretinsa doamna depaseste limbajul femeilor care stau pe bancile din parcul aflat in Bucuresti langa Palatul CFR . Ar merita ca fiecare parlamentar femeie s-o scuipe drept intre sprancene .