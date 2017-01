Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu:

"Legea salarizării unitare va ajunge în Parlament cel târziu în luna iunie"

Proiectul privind salarizarea unitară pentru sectorul bugetar va fi depus în Parlament până în luna iunie, a anunțat, ieri, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.„Noi lucrăm la salarizarea unitară. Toate salariile vor crește, evident că vor crește și ale demnitarilor în raportul care este absolut necesar. Dar cred că este bine să se întâmple toate aceste majorări o dată pentru toată lumea. Am cerut sprijinul colegilor de la celelalte ministere să desemneze câte o persoană pentru fiecare minister în parte ca să ne uităm cu atenție pe legea salarizării, pentru că sunt anumite categorii care nu mai există. Nu putem să spunem că o luăm de la zero, raportul va fi de 1 la 13 așa cum ne dorim noi, dar nu pot să dau mai multe detalii, pentru că va trebui să intrăm în dezbatere și cu partenerii sociali, și cu colegii din alte ministere. Termenul este trimestrul al doilea al acestui an. Practic, din luna aprilie - mai, noi trebuie să o avem deja în curs de finalizare ca maxim în luna iunie să venim cu ea în Parlament. O să o aducem înainte de vacanța parlamentară”, a explicat Lia Olguța Vasilescu.Ea a adăugat că toate creșterile prevăzute în programul de guvernare vor fi susținute de buget.Ministrul Muncii a făcut aceste precizări după ședința Comisiilor de buget și muncă ale Camerei Deputaților, în care s-a respins Ordonanța de urgență a Guvernului 14/2015 privind salariile demnitarilor.„Nu este echitabil față de celelalte categorii de bugetari să crească doar anumite salarii și nu în același timp pentru toată lumea. Vă spun că actualul Guvern nu a susținut această lege”, a justificat Vasilescu respingerea ordonanței.