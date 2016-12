„Legea referendumului a fost modificată abuziv”

1

referendumul o fprmalitate

Referendumul , asa cum este el conceput in Romania , este un mecanism de suma zero care exclude drepturile minoritatii . Majoritatea castiga totul , minoritatea pierde totul , ceea ce ne este deloc democratic . Domnia majoritatii devine nelimitata , negocierile , compensatiile , intre parti fiind excluse . Democratia prin referendum este o structura de maximizare a conflictului si reprezinta incarnarea perfecta a tiraniei majoritatii . Referendumul lasa impresia alegatorului ca se autoguverneaza apasand pe un buton . Este frumos dar fatal atunci cand referendumurile nu ii aleg pe cei care aleg , ci decid asupra problemelor , bazandu-se pe pe nivelul de informare si de competenta a publicului larg , nivel de care partidele , politicienii , au avut grija sa fie cat mai scazut . Dupa cum afirma Rousseau , poporul doreste ceva pe care adeseori nu-l intelege . Si partidele stiu asta . Au abuzat toate de referendum si rezultatele se vad . Grav este faptul ca electoratul orb sau miop dupa ce a decis in alegeri prost , este chemat sa decida la referendum la fel de prost . Din pacate nu in favoarea lui ci a celor care detin puterea . Retinem faptul ca dl Culetu moare de grija primarilor USL .