Legea publicităţii la medicamente, retrimisă la Parlament de Iohannis

foarte bine !

Cind vezi cite reclame pentru leacuri minune se perinda la TV ,citi vraci diletanti isi prezinta inventiile te intrebi daca am devenit un El Dorado al pungasilor .A estimat cineva ( MS ) ce impact are asupra sanatatii populatiei pocariile astea ? a facut cineva o distinctie clara intre medicamente si suplimente ? la multe emisiuni am vazut alarme trase de medici ca oamenii sa nu mai puna botul la asa ceva pentru ca multe sint PERICULOASE . Stiu ca media va pune frina legii ca , de ...se pierd bani grei. Cronometrati timpul ( si numarul ) reclamelor la ,, medicamente ,, vs restul. Periculos este ca au patruns si in farmacii. Cine le da unda verde ??? LACOMIA UCIDE !!!