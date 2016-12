Legea privind simplificarea procedurii adopției, promulgată de președintele Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii privind simplificarea procedurii adopției, informează Administrația Prezidențială, potrivit Agerpres.ro.Actul normativ pentru modificarea și completarea Legii 273/2004 privind adopția prevede simplificarea procedurilor, dar și un concediu de maximum un an pentru acomodarea între părinte și copil.Astfel, acest concediu de un an se aplică la copiii cu vârsta de peste doi ani. Concediul se acordă la cererea părintelui, iar indemnizația are o valoare de 3,4 ISR (indicator social de referință) pe lună, adică 1.700 de lei pe lună.Pentru micuții sub doi ani se aplică drepturile prevăzute prin indemnizația pentru creșterea copilului.Legea a fost adoptată în martie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.