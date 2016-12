Inițiată de Christian Gigi Chiru

Legea Dobrogei a primit votul Senatului

„La finele secolului al XIX-lea, Dobrogea a revenit la statul român după terminarea războiului ruso-otoman din perioada 1877-1878, consemnat în istoria României drept Războiul de Independență. Conform prevederilor tratatului de pace de la Berlin din iulie 1878, Dobrogea, incluzând Delta Dunării și Insula Șerpilor, urma să revină României după retragerea autorităților militare ruse care se aflau la acea dată în provincie. Regele Carol I spunea, în cuvântarea ținută pe 14 noiembrie 1878 că anexarea Dobrogei va deschide țării un nou izvor de bună-stare. Anterior acestui eveniment, pe 24 ianuarie 1859, sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza se înfăptuia Mica Unire, unirea princi-patelor Moldova și Țara Românească. Cele două evenimente au marcat începutul Marii Uniri, eveniment ce a avut loc pe 1 decembrie 1918, dată sărbătorită drept Ziua Națională a României”, se spune în documentul inițiat de parlamentarul constănțean.După ce a trecut prin mai multe comisii și a primit aviz pozitiv, Legea Dobrogei, a fost votată, ieri, în Senatul României. „Sunt foarte fericit că Legea Dobrogei, un proiect drag mie, a primit astăzi votul Senatului, după ce am susținut proiectul în plen. Țin să le mulțumesc tuturor colegilor parlamentari constănțeni pentru sprijinul acordat acestei idei pe care am dorit foarte mult să o transform în lege”, a declarat senatorul PDLConform inițiativei legislative, în această zi de sărbătoare va fi ar-borat drapelul național, autoritățile și instituțiile publice pot organiza manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific, iar Societatea Română de Radio-fuziune și Societatea Română de Televiziune vor include în progra-mele lor emisiuni culturale ori as-pecte de la manifestările dedicate acestei sărbători. Senatul este primul for decizional, legea urmând să ajungă la Camera Deputaților.