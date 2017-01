Legea de aplicare a Codului de procedură civilă, aprobată de senatorii jurişti

Legea de aplicare a Codului de procedură civilă, aprobată de senatorii juriști

Legea de aplicare a Codului de procedură civilă a primit raport favorabil, ieri, de la Comisia juridică a Senatului, deși membrii acesteia nu au fost în sala de ședințe, iar marți și miercuri au fost la lucrări cel mult doi senatori, Toni Greblă susținând că joi parte dintre ei au fost în biroul său.Greblă susținut că membrii Comisiei s-au întrunit, joi dimineață, în cabinetul său, și nu în sala de ședință a Comisiei, așa cum era anunțat, pentru a-și da votul la proiectul de act normativ.Întrebat cum a fost acordat votul pe raportul la această lege în condițiile în care membrii Comisiei nu s-au reunit în sala de ședință la ora programată, Greblă a explicat că aceștia s-au întrunit la cabinetul său.El a adăugat că votul a fost dat "pentru cei prezenți în unanimitate", iar cei care erau în teritoriu "au transmis fie în scris, fie telefonic, că agreează punctul de vedere al Comisiei"."Comisia s-a întrunit la mine în birou", a ținut să precizeze senatorul social-democrat, care a adăugat că au fost înregistrate șase voturi "pentru" și niciun vot "împotrivă" pentru raportul favorabil cu amendamente."Ieri, practic, am finalizat dezbaterile în prezența reprezentanților Ministerului Justiției, ai autorităților și ai puterilor care se ocupă de administrarea justiției. Am convenit forma finală a acestuia.Până astăzi de dimineață au fost reverificate din punct de vedere tehnic. Azi am dat practic vot doar votul final pe proiect, care va intra în dezbaterea plenului marțea viitoare, după-amiază. Este raport favorabil cu numeroase amendamente", a precizat parlamentarul.El a arătat că sunt 30-40 de amendamente care erau absolut necesare în sensul fie al corelări mai bune între reglementări, a introducerii altor prevederi "care scăpaseră în faza de proiect".