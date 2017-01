Victor Ponta:

„Legea CAS va fi iar votată de Parlament“

Proiectul de lege privind reduce-rea CAS va fi din nou votat de Parlament, iar președintele Traian Băsescu va fi obligat atunci să promulge legea sau să atace actul la Curtea Constituțională, caz în care măsura poate fi amânată până în 2015, a declarat premierul Victor Ponta.Premierul a mai arătat că, prin refuzul de a promulga reducerea CAS, președintele Băsescu lovește în întreprinzători.Președintele Traian Băsescu a anunțat, miercuri, că solicită Parlamentului reexaminarea legii pentru reducerea contribuțiilor de asigurări sociale, din punct de vedere al oportunității. El a arătat că o reducere a CAS este o măsură bună, pe care o susține, însă are rezerve legate de sustenabilitatea măsurii, astfel încât cererea de reexaminare a legii, trimisă Parlamentului, nu are modificări pe text, ci doar referiri la oportunitatea legii.Traian Băsescu a menționat că nu dorește să se așeze într-o dispută cu Guvernul, că legea de reducere a CAS la angajator poate fi aplicată din 1 ianuarie 2015, nu din octombrie acest an, iar Guvernul ar trebui să aștepte misiunea FMI, dar și finalizarea bugetului pe 2015, adăugând că nu vede de ce este „această grabă”.