Legea a lăsat şapte primării din judeţul Constanţa fără bani

Legea a lăsat șapte primării din județul Constanța fără bani

10% din cele 70 de primării din județul Constanța nu beneficiază, după prima repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, de nici un ban. Mai exact este vorba despre șapte primării (Agigea, Cernavodă, Hârșova, Năvodari, Constanța, Mangalia și Medgidia) care nu au primit fonduri în urma primei ședințe de consiliu județean. Potrivit unora, împărțeala ar fi corectă, conform legii, iar localitățile amintite stau destul de bine cu banii astfel încât să nu mai aibă nevoie și de fonduri de la consiliul județean. Alții însă sunt nemulțumiți și se gândesc la căi de atac astfel încât, spun ei, să își recapete ce le aparține. Printre nemulțumiți se numără primarul comunei Agigea, Ion Ioniță, care cu ceva vreme în urmă își și făcuse calculele ce va face cu banii pe care i-ar fi primit de la consiliul județean. Vestea că pe listele finale localitatea pe care o conduce figurează cu zero lei, zero bani l-a cam luat pe nepregătite. Și edilul orașului Năvodari, Tudorel Calapod, s-a arătat nemulțumit de faptul că nu a beneficiat de bani. Primarul din Năvodari are chiar și o explicație, el susținând că acesta a fost un criteriu exclusiv stabilit de Consiliul Județean Constanța. Calapod este de părere că banii s-au repartizat pe criterii politice. Cum și Medgidia este pe lista localităților care, potrivit legii, ar avea bani suficienți ca să nu mai aștepte și la mâna consiliului județean, edilul Dumitru Moinescu este și el nemulțumit de situație. Spre deosebire de colegii săi, edilul orașului Cernavodă, Gheorghe Hânsă, susține că alocarea fondurilor s-a făcut potrivit unei formule de calcul din legea pentru care el însuși și-a dat acordul. Hânsă ne-a declarat că Primăria Cernavodă nu trăiește din banii de la consiliul județean. Edilul liberal se mândrește cu proiecte în derulare de milioane de euro, iar administrația locală accesează în continuare programe care să îi aducă bani la bugetul local. Mai mult decât atât, Hânsă susține că el însuși a susținut această politică potrivit căreia localitățile care au un buget mediu pe cap de locuitor mai mare decât bugetul mediu pe cap de locuitor la nivel de oraș să nu mai beneficieze de fondurile pentru reechilibrarea bugetelor provenite din cota de TVA. În prezent, la Cernavodă bugetul mediu pe cap de locuitor este, potrivit primarului, de zece ori mai mare față de cel care era în urmă cu opt ani când Hânsă a preluat primăria, dar și cu mult peste cel mediu pe județ.