„Le cer lui Mazăre şi Constantinescu să nu dea girul instituţiilor statului să mă intimideze şi să mă şantajeze“

Domnule primar , curaj! Oamenii sunt alaturi de duneavoastra ; ar fi o mare greseala aUSL-ului , sa apara un dosar "fabricat" pe numele dumneavoastra . Vin si alte alegeri si repede.Din pacate in Constanta s-a ales , in general , gresit. Oare dosarele , unele , se vor stopa ? Daca va fi asa , USL-ul va pierde in toamna . Foarte important este rolul presei. In al disprezecelea ceas trebuie sa fie foarte obiectiva .