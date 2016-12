Lăzăroiu şi delegaţia FMI au discutat despre salarizare, pensii şi Codul asistenţei sociale

Lăzăroiu și delegația FMI au discutat despre salarizare, pensii și Codul asistenței sociale

Ministrul Muncii, Sebastian Lăzăroiu, a declarat astăzi, după întâlnirea cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), că au fost discuții generale despre aplicare Legii salarizării, anul viitor, despre implementarea noului sistem de pensii, dar și despre Codul asistenței sociale.„Am avut discuții generale despre aplicarea Legii salarizării anul viitor, am discutat despre modul în care a fost implementat noul sistem de pensii, dar cel mai mult am discutat despre Codul asistenței sociale, care va fi în Parlament în toamna acestui an, și am dat asigurări FMI-ului că ne vom concentra pe o focalizare cât mai bună a ajutoarelor pentru cei săraci”, a declarat ministrul Muncii.Sebastian Lăzăroiu a precizat că a comunicat reprezentanților FMI că se încercă eliminarea risipei din sistem, lucru care va începe de anul viitor printr-o strategie care vizează următorii trei ani.„Încercăm încă de la anul să facem reduceri cât mai mari, în sensul de a nu mai cheltui atât de mulți bani decât pentru oamenii care au într-adevăr nevoie”, a mai spus ministrul Muncii.Întrebat dacă urmează să mai fie dați oameni afară, Sebastian Lăzăroiu a precizat că nu s-a discutat despre așa ceva cu delegația FMI.O misiune comună a FMI, Comisiei Europene și Băncii Mondiale se află la București în perioada 20 iulie - 1 august pentru a doua evaluare a acordului stand-by de tip preventiv și a modului în care au fost îndeplinite țintele stabilite pentru prima jumătate a acestui an.