Laszlo Borbely, suspectat că ar fi făcut trafic de influenţă

Laszlo Borbely, suspectat că ar fi făcut trafic de influență

Numele ministrului Mediului, Laszlo Borbely, apare într-un dosar de trafic de influență instrumentat de DNA Oradea, dosar în care alte două persoane au fost puse deja sub acuzare.Într-un răspuns oficial transmis de DNA, la data de 5 iulie 2011, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Oradea al DNA au dispus începerea urmăririi penale față de învinuiții: Ioan Ciocan, asociat unic și administrator al SC Lescaci Com SRL Negrești Oaș, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de cum-părare de influență, și Szepessy Szabolcs, consilier personal al ministrului Mediului și Pădurilor, în sarcina căruia s-a reținut complicitate la infracțiunea de cumpărare de influență.Conform unui răspuns oficial al Direcției Naționale Anticorupție, persoana care face obiectul acestei anchete este chiar Laszlo Borbely, căruia firma unui om de afaceri maramureșean i-ar fi amenajat un apartament - lucrări evaluate la 20.000 de euro, făcute pe cheltuiala firmei. În schimbul acestui beneficiu, Laszlo Borbely ar fi trebuit, spun cei de la DNA, să intervină la Direcția Apele Române (instituție aflată sub coordonarea ministrului mediului), astfel încât firma lui Ioan Ciocan să primească și alte contracte, dar să aibă și prioritate la plățile lucrărilor deja încheiate.