Lărgirea drumului dintre Constanţa şi Năvodari, blocată de ENEL

Lărgirea drumului dintre Constanța și Năvodari, blocată de ENEL

Lucrările pentru modernizarea drumului ce face legătura dintre Năvodari și Constanța s-au blocat de mai bine de o lună de zile, deși investiția, realizată din fonduri europene, se apropia cu pași repezi spre finalizare. Impasul a fost cauzat de refuzul ENELde a semna contractul de subtraversare a rețelelor electrice. Fără acest acord, constructorul nu poate desființa stâlpii de electricitate care acum au ajuns, prin lărgirea arterei de circulație, exact pe mijlocul drumului.Viceprimarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, era ieri negru de supărare din cauza proiectului de lărgire a drumului ce face legătura dintre Năvodari și Constanța. Deși proiectul este vital pentru Năvodari, dar mai ales pentru turismul din nordul județului Constanța, iar pentru obținerea finanțării a fost nevoie de ani întregi de muncă și munți de documente, iată că întreaga investiție a fost blocată. „ENEL nu dorește să semneze contractul de subtraversare a rețelei electrice. ENEL dorește să primească în avans valoarea întregii lucrări, în valoare de 3,4 milioane lei, însă, se știe foarte bine faptul că Uniunea Europeană nu alocă fondurile pentru proiecte decât în urma unor decontări, pe etape de execuție, și în niciun caz nu se dau toți banii deodată. Firma constructoare nu are o asemenea sumă să o plătească ENEL în avans, chiar dacă ulterior banii se vor recupera în tranșe. Din cauza acestui refuz, de o lună și jumătate proiectul este blocat. Drumul a fost lățit, se montează borduri. Urma ca pe timpul rece să se lucreze la subtraversarea rețelelor electrice, pentru ca din primăvară să ne apucăm de turnarea covorului asfaltic. Nu este încă târziu dacă ENEL ar semna contractul. Eu am făcut toate diligențele la ENEL, inclusiv la București, dar dacă nu se va rezolva, mă voi duce inclusiv la premierul Victor Ponta și la Liviu Dragnea”, ne-a declarat viceprimarul Florin Chelaru.Proiectul este finanțat din fonduri europene, are o valoare de peste 60 milioane lei și ar trebui să fie finalizat în luna iunie a anului viitor. Până atunci însă, șoferii sunt nevoiți să circule în condiții dificile. „Eu, personal, îmi cer scuze față de toți năvodărenii pentru disconfortul produs în urma lucrărilor de lărgire și modernizare a drumului. Este o investiție foarte importantă pentru Năvodari care trebuie dusă la capăt. Am vorbit cu constructorul să aibă grijă ca tot timpul, indiferent de condițiile meteo, drumul să fie practicabil, să se circule în condiții bune, să pună piatră acolo unde apar gropi. Sperăm să terminăm cât mai repede”, a mai adăugat Florin Chelaru.v v vPotrivit proiectului, drumul dintre Năvodari și Constanța va fi lărgit la patru benzi. De asemenea, vor exista și benzi speciale, atât pentru bicicliști cât și pentru pietoni, prevăzute cu facilități pentru persoanele cu handicap. În plus, se vor amenaja nouă sensuri giratorii, care vor avea în centru fântâni arteziene. Drumul va fi încadrat de spații verzi, unde se vor planta copaci. Deoarece fluxul de mașini va fi unul foarte mare pe timp de vară, pe traseu vor fi amenajate mai multe parcări, inclusiv pentru autocare, dar și stâlpi de iluminat. Valoarea proiectului este de aproape 60 milioane de lei și ar trebui să fie finalizat în primăvara anului viitor.