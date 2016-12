„La USL totul iese negativ, inclusiv rectificarea bugetară“

1

PDL a inventat laptele si mierea!

Da,USL-ul s-a dovedit din plin ca e moale, exact acolo unde erau atintite sperantele votantilor de anul trecut. Pedeleii in schimb,critica dezastrul economic din Romania cu aerul ca ei au fost cativa ani prin lume cu trenul,sef de tren era Base iar fochist era Boc si iata ca au ajuns acu' un an in tara si au descoperit vai,ca nivelul de trai s-a dus dracului dar nu din cauza lor! Tacere,pedelei basisti !