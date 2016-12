"La Peştera preţul apei va fi redus şi va costa 90 de bani metrul cub"

Primarul Valentin Vrabie:

"La Peștera prețul apei va fi redus și va costa 90 de bani metrul cub"

Strategia de dezvoltare a comunei Peștera continuă și, așa cum i-a obișnuit pe localnici, cei care administrează localitatea le-a mai făcut o surpriză cetățenilor ce își duc traiul în acest loc.În cursul zilei de ieri, primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie, împreună cu aleșii locali au decis să reducă tariful la serviciul public de alimentare cu apă. Astfel, un metru cub de apă va costa 90 de bani. Edilul susține că acest lucru a fost posibil datorită investițiilor realizate prin automatizarea serviciului de alimentare cu apă, care este în administrarea directă a Primăriei Peștera.„Consider că într-o țară cu deosebite probleme financiare, cu o rată a șomajului ridicată și cu o populație din ce în ce mai sărăcită, este de datoria autorităților publice să reducă birurile puse populației. Noi, cei din administrația publică, suntem în slujba cetățenilor și le reprezentăm interesele. De aceea, avem obligația morală de a le furniza servicii de cea mai bună calitate la costuri cât mai reduse și corecte. La Peștera, prețul apei va fi redus și va costa 90 de bani metrul cub. La acest preț de 90 de bani pe metru cub de apă, Primăria Peștera va înregistra și o marjă de profit de peste zece procente, care va fi folosită pentru dezvoltare și investiții în comună”, a declarat primarul independent Valentin Vrabie.El a explicat că reducerea costului apei face parte dintr-o strategie amplă de susținere a cetățenilor din comună. Localnicii din Peștera mai beneficiază printre altele de serviciul de salubritate gratuit, internet și wi fi gratuit, iar primăria susține toate cheltuielile elevilor și studenților.Comuna Peștera are peste 3.500 de locuitori, iar de când conducerea administrației publice locale a fost preluată de primarul Valentin Vrabie, prin investițiile realizate aici, comuna a ajuns să fie cunoscută în toată țara, în mod special pentru grija deosebită pe care aleșii locali o au față de cei mai mici, despre care spun că reprezintă „viitorul comunei”.Astfel, anul trecut, de 1 iunie, 500 de copii din comună au primit în dar biciclete, iar anul acesta, cu aceeași ocazie, au primit câte o tabletă. În plus, în fiecare an, elevii claselor a VIII-a din comuna Peștera petrec pe cinste la banchetul de sfârșit de an oferit de administrația publică din localitate.În altă ordine de idei, și cadrele didactice care se preocupă de educația elevilor din comuna Peștera sunt răsplătite pentru munca lor.Mai exact, de când în fruntea comunei a fost ales Valentin Vrabie, cadrele didactice împreună cu familiile lor merg, o dată pe an, într-un scurt concediu oferit de administrația publică locală.Pe de altă parte, grija administrației publice locale din comuna Peștera pentru tineri este recunoscută. În acest sens, la împlinirea vârstei de 18 ani, toți tinerii din comună primesc câte 300 de lei.Totodată, evitarea abandonului școlar este una din prioritățile edilului din Peștera. Drept urmare, la începutul anului școlar, familiile celor care au copii primesc între 400 și 800 de lei pentru cumpărarea de rechizite.Mai mult, elevilor care fac naveta la liceu li se decontează abonamentele.