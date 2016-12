La nivel naţional PD-L a obţinut cele mai multe mandate de senator

La nivel național PD-L a obținut cele mai multe mandate de senator

Marţi, 02 Decembrie 2008.

Prim-vicepreședintele PD-L, Adriean Videanu, a declarat că, din numărătoarea paralelă efectuată de partidul său, PD-L a obținut cu două mandate de senator mai mult decât PSD, în timp ce la Camera Deputaților cele două partide sunt la egalitate. Rezultatele anunțate de Videanu arată că PD-L obține, la Camera Deputaților, același număr de mandate ca și PSD, 114. Liberalii vor avea 65 de deputați, iar UDMR 22. La Senat, democrat-liberalul susține că PD-L va obține 51 de mandate, iar PSD 49. Pe locul trei este clasat PNL, cu 28 de mandate, urmat de UDMR cu 9. Videanu a afirmat că PD-L are un ușor avantaj în pofida faptului că PSD a obținut mai multe voturi. Astfel, pentru Cameră, PSD a întrunit 33,14% din opțiuni, PD-L 32,89%, PNL 18,9%, iar UDMR 6,19%. La Senat, social-democrații au întrunit 34,28% din voturi, democrat-liberalii 33,84%, liberalii 18,76% și udemeriștii 6,34%. Numărătoarea paralelă nu a inclus rezultatele finale din trei județe: Alba, Bistrița și Timiș. „Cumulat, PD-L a obținut 165 de mandate față de cele 163 ale PSD. Din punctul nostru de vedere, câștigător este PD-L în detrimentul celor de la PSD. Acum, PD-L a obținut mai multe mandate decât Alianța D.A. în 2004. E de menționat faptul că PD-L a bătut, ca partid, o coaliție, PSD+PC, iar acest lucru înseamnă foarte mult, atât sub aspectul încrederii populației, dar și sub aspectul responsabilității.“