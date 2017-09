"La Năvodari s-au obţinut fonduri de investiţii de peste 54 milioane de lei"

Edilul Florin Chelaru:

"La Năvodari s-au obținut fonduri de investiții de peste 54 milioane de lei"

Primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, are motive de bucurie după ce a reușit să obțină bani de la bugetul de stat pentru realizarea mai multor proiecte de interes pentru cetățenii localității.„În urma demersurilor noastre, a fost aprobată finanțarea realizării unor investiții în orașul Năvodari de peste 54 milioane de lei, investiții ce au în vedere realizarea de rețele de alimentare cu apă, canalizare și asfaltare de drumuri în orașul Năvodari”, a anunțat edilul Florin Chelaru.El a explicat că unul dintre proiecte vizează echiparea tehnico - edilitară și asfaltarea tramei stradale în zona Midia Sat.Practic, realizarea investiției presupune execuția unor importante investiții în cartierul de locuințe pentru tineri, în ceea ce privește rețeaua de canalizare. Mai exact, este vorba despre aproximativ 6,8 km de canalizare menajeră în toată zona, execuția rețelei de alimentare cu apă pentru tot cartierul ,aproximativ 6,99 kilometri de rețea, precum și amenajarea și asfaltarea de drumuri în lungime de 7 kilometri de străzi asfaltate la finalul proiectului. Valoarea totală a proiectului este estimată la 28.532.982,64 lei, suma fiind aprobată la finanțare.„Un alt proiect face referire la reabilitarea străzilor și echiparea tehnico-edilitară în zona stațiunii Năvodari. Investiția are o importanță de necontestat pentru activitatea turistică, prin această finanțare urmând a se realiza o importantă rețea de canalizare pluvială de peste 7,1 km, dar și modernizarea și asfaltarea străzilor din zona de litoral, aproximativ 11,79 km. Foarte importantă este și amenajarea de trotuare pietonale adiacente străzilor modernizate și asfaltate ce se vor realiza prin proiect. Astfel nu vor mai exista drumuri neasfaltate în zona de litoral, orașul făcând un pas important pentru a deveni stațiune în adevăratul sens. Valoarea totală a proiectului este estimată la 22.983.803,00 lei, suma fiind aprobată la finanțare. Tot de la bugetul de stat am reușit să obținem fonduri și pentru lărgirea și asfaltarea podului de la ecluză. Practic, finanțarea se acordă pentru reabilitarea, lărgirea și asfaltarea tramei stradale și a podului rutier din proximitatea Ecluzei Năvodari pe o lungime de aproximativ 1.300 ml. Valoarea totală a proiectului este estimată la 2.579.345,48 lei”, a explicat edilul Florin Chelaru.S-a micșorat prețul la apă caldă și căldurăVeștile bune nu se opresc însă aici deoarece, începând cu 1 august,năvodărenii vor plăti mai puțin la apă caldă și căldură. Mai exact, de la 150lei/gcal plus TVA la 120lei/gcal plus TVA, diferența urmând să fie suportată de Consiliul Local. În acest context, înseamnă că sumele care vor fi plătite de Consiliul Local pentru termoficare sunt în jur de șapte milioane de lei anual.Această situație a apărut deoarece există un număr exagerat de mare de debranșări și anume de la 9.402 de apartamente s-a ajuns la 4.781 apartamente cu diferite folosințe (apă caldă sau/și căldură).