La Năvodari, facturile la căldură ar putea fi mai mici ca anul trecut

Locuitorii orașului Năvodari sunt unii dintre cei mai privilegiați din țară. Dacă în alte localități gigacaloria s-a majorat, în unele locuri chiar dublându-se, așa cum este cazul Constanței, la Năvodari, acest lucru nu se va întâmpla. Potrivit primarului Nicolae Matei, în acest an, facturile la căldură vor fi cel mult la nivelul celor de anul trecut, dacă nu chiar mai ieftine. Pentru a fi stabilit prețul gigacaloriei din acest an, în orașul Năvodari, în urmă cu câteva zile, a avut loc o întâlnire între conducerea Primăriei orașului Năvodari, reprezentată de primarul Nicolae Matei, și con-ducerea CET Midia Năvodari, reprezentată de Chemal Turgay. În urma întâlnirii, edilul a solicitat sprijinul specialiștilor din termoficare de la CET Midia Năvodari, pentru a monitoriza și eficientiza sistemul de transport și distribuție pe perioada sezonului rece. La final, s-a ajuns la concluzia că, în condițiile în care CET Midia Năvodari nu face modificarea prețului de producere a energiei termice, atunci nici Primăria orașului Năvodari nu va modifica prețul de facturare a energiei termice. Drept urmare, populația din Năvodari va plăti la fel ca anul trecut, adică 150 lei / gigacalorie + TVA, reprezentând furnizare, transport, distribuție, chiar dacă de la Guvernul României nu se mai alocă cuantumul diferenței de tarif pentru acoperirea creșterii prețului combustibililor. În plus, Primăria orașului Năvodari ia în calcul și alte facilități pentru abonații sistemului centralizat de termofica-re, doar pentru cei care au plata la zi, astfel încât sistemul să fie cât mai atractiv pentru cât mai multe persoane. „Îi asigur pe năvodăreni că prețul gigacaloriei nu va crește cu niciun leu, iar facturile la căldură vor fi cel mult la nivelul celor de anul trecut, dacă nu chiar mai ieftine. Avem un contract ferm cu furnizorul de energie termică, am discutat de curând și putem să susținem ferm că la Năvodari nu se va scumpi căldura. Ba din contră, facturile ar putea să scadă ușor dacă administrațiile de locatari se gospodăresc cum trebuie. De asemenea, voi iniția o hotărâre de consiliu local potrivit căreia celor care sunt de cel puțin doi ani racordați la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice să le fie subvenționată 100% factura la apă caldă și căldură timp de o lună”, a declarat primarul Nicolae Matei. El a mai precizat că, potrivit estimărilor, în această iarnă, întreținerea pentru un apartament cu două camere în Năvodari va fi de cel mult 250 - 300 lei, iar pentru un apartament cu trei camere, factura pe lună va fi undeva între 300 și 350 lei.