„La Minmetal am discutat cu nişte oameni rezonabili“

Bataia de joc

Nu iese nimic bun ca ar deveni primaria actionar in port. Mazare trebuia sa vrea sa devina actionar la CET ca sa reduca factura la incalzire, sa foloseasca fonduri europene tot anul, si vara si iarna, sa abiliteze retreaua de termoficare si de gaze, nu sa vinda copacii piatra cubica si borudurile din piatra ca sa aiba smecherii de castigat din pavele si asfalt in Mamaia unde nici aveau vreo treaba. NU are nimic in cap in afara de conturi escrow, autorizatii de constructie oe plaja si spatii verzi si maciuci. De altfel nici hotararea de guvern nu pomeneste ca 13% actiuni in port sunt date pentru factura la incalzire, asta era doar inca o vrajeala in mintea bolnava a saltimbancului.