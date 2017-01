La Medgidia se vor monta camere de supraveghere în oraş

10

Orasul 3H: HAOS, HOTIE, HARABABURA

In aceasta dimineata la ora 4:50 am plecat din casa spre gara, m-am oprit in statie la Fantana si am asteptat maxi-taxi pana la 5:10 cand am sunat la un taxi deoarece nu vroiam sa pierd trenul ce pleca din gara la 5:45, insa nu am avut noroc- dispecera mi-a zis ca datorita DRUMURILOR IMPRACTICABILE, nu sunt masini in teren. Am mers pe jos pana la Cinema stiind ca e statie de taxi-uri acolo insa zero, am contiunuat spre Posta insa nimic, si asa m-am vazut nevoita pe la ora 6:00 sa ma intorc tot pe jos spre casa injurandu-l cum am stiut eu mai bine pe dl Iordache, care daca nu s-a trezit datorita sughitului inca doarmea, si nu a ordonat imprastierea nisipului si a materialelor antiderapante. Asa ca ii propun dl Iordache sa puna camere de luat vederi pe starzile principale macar ca sa vada cum stau lucrurile in oras ca daca iese in strada e GRAV, ii vom sari in cap. Sa se duca invartindu-se si sa ne lase. Sper sa prind trenul de la ora 14:25!