Primarul Marian Iordache:

"La Medgidia, se efectuează sterilizări gratuite pentru câinii cu stăpâni"

Primăria municipiului Medgidia, în parteneriat cu Asociația Save the Dogs, a reușit să se alinieze la normele referitoare la câinii cu stăpâni din România. Mai exact, până la 1 ianuarie 2015, toate persoanele care dețin câini, indiferent de rasa acestora, sunt obligați să îi microcipeze și să îi înregistreze în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS), înființat de ANSVSA.„La Medgidia, se efectuează sterilizări gratuite pentru câinii cu stăpâni. În vederea respectării normelor, și mai ales pentru a veni în sprijinul deținătorilor de patrupede din municipiu, s-a declanșat Proiectul de gestionare a câinilor cu stăpân. Prin acest program, au fost achiziționate 1.500 de microcipuri tip seringă pentru identificare și 1.500 de carnete de sănătate în lunile mai și octombrie 2013 și iunie 2014, iar o parte din ele au fost deja implantate câinilor. Membrii Asociației Save the Dogs au reușit până în luna septembrie a anului 2014 să insereze un număr de 1.114 microcipuri și să întocmească 1.114 de carnete de sănătate aferente, în municipiul Medgidia, Valea Dacilor și Remus Opreanu”, a declarat primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache.El a mai spus că, de asemenea, asociația a realizat în decursul anului 2014 numeroase sterilizări și a identificat pe raza municipiului Medgidia și în comunele alăturate, Peștera, Tortoman, Seimeni, Satu Nou, Mircea Vodă, Cuza Vodă, Nisipari și Castelu, câinii din gospodăriile cetățenilor, în vederea includerii lor în programe viitoare de sterilizare gratuită.Edilul a mai afirmat că, prin acest program, municipalitatea are ca scop și diminuarea înmulțirii necontrolate a câinilor, mai ales a celor din gospodăriile oamenilor din zonele rurale, și de a împiedica astfel abandonul patrupedelor, care ajung de multe ori să fie lăsate în zonele circulate din municipiu.