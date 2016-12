La Mangalia, se plăteşte cea mai scumpă căldură din România

3

minciuni

Nu primarul a marit pretul gigacaloriei oameni buni.Pretul a fost marit datorita faptului ca sa majorat pretul combustibilului de 2-3 ori fata de anii precedenti. Pai acum ca vrea Paul Foleanu sa faca scandal trebuie sa-l si credem?Sa vina cu solutii nu sa bage zanzanie.Pai trebuie cumva ca firma ce da caldura in Mangalia sa plateasca ea tot?Sunt deja o groaza de datorii pe care firma le are de primit.Asa ca cei ce vor sa-si faca campanie electorala in zona sa stea in banca lor.