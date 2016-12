„La început a fost viol, după care a fost dragoste sinceră“

Dacă, în multe dintre județele țării, prevederile protocolului semnat sâmbătă vor fi greu de aplicat din cauza disputelor politice, în orașul Năvodari se pare că „utopia politică” pe care Uniunea Social Liberală și-o dorește există de ceva vreme. Chiar dacă au existat discuții între anumiți consilieri liberali și primarul pesedist Nicolae Matei, edilul declară că întotdeauna a avut o înțelegere foarte bună cu majoritatea liberală. Matei spune că Năvodariul este cel mai bun exemplu de funcționalitate a alianței, încă de la câștigarea celui de-al doilea său mandat atunci când „liberalii au sprijinit pentru conducerea administrației locale un membru PSD”. „Vreau să îi împac pe toți liberalii din Năvodari“ Potrivit declarațiilor primarului, cu excepția câtorva consilieri, întotdeauna s-a putut baza pe ajutorul membrilor PNL din Năvodari și a reușit să realizeze multe proiecte împreună cu ei. „Voi respecta deciziile prevăzute prin protocol, mai mult de atât de sâmbătă, îl recunosc ca lider pe domnul Antonescu. La nivel local eu am făcut încă de la început alianță cu peneliștii și am avut încredere în ei. Cred că și pe viitor îmi voi putea pune încrederea îi ei. Mai puțin în domnul Tucan, dacă-mi pun încrederea în el, îmi voi rupe gâtul”, afirmă Matei. În ceea ce privește problemele dintre el și Tucan, primarul declară că este conștient de faptul că politica înseamnă și „compromis” și că este dispus să dialogheze și cu acesta. Mai mult de atât, Matei promite că va încerca să îi împace pe liberalii năvodăreni, în special pe Jean Paul Tucan și pe viceprimarul Florin Chelaru. „Totuși, eu sper să îi fac să se împace, și pe domnul viceprimar Chelaru și pe Tucan. Aș avea o mare satisfacție dacă aș putea avea la Năvodari o grupare PNL închegată pe care să mă pot baza, că momentan sunt cam dezbinați”, a declarat Nicolae Matei. Edilul mai spune că își dorește „armonie” între consilierii săi, deoarece cel mai importat lucru pentru el este să poată realiza ce și-a propus pentru orașul Năvodari. „Înainte să fiu pesedist sunt năvodărean, mă interesează binele orașului. Eu nu judec oamenii după apartenența politică. Întotdeauna am avut o înțelegere bună cu liberalii, chiar și cu conducerea de la județ. Cu domnul Hașotti mă înțeleg foarte bine, chiar și cu domnul Dragomir. Pentru dânsul a fost mai greu pentru că a fost pus între ciocan și nicovală în problema cu Paul Tucan și a încercat să medieze situația. Însă, la Năvodari întotdeauna a fost înțelegere și armonie între PSD și PNL, la început a fost viol, după care a fost dragoste sinceră”, a spus Matei.