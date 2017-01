La Consiliul European am remarcat abuzul Olandei împotriva României şi Bulgariei

Traian Băsescu:

La Consiliul European am remarcat abuzul Olandei împotriva României și Bulgariei

Ştire online publicată Joi, 02 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat, astăzi, că la Consiliul European a remarcat "abuzul" Olandei împotriva României și a Bulgariei privind aderarea la spațiul Schengen."Trebuie să recunosc că o oarecare ascensiune a unor partide antieuropene în guvernele europene deja îmi creează o îngrijorare pe care am spus-o și în ultimul Consiliu. Chiar dacă nu sunt publice lucrările de la Consiliu trebuie să vă spun că am remarcat abuzul Olandei împotriva României și Bulgariei. Astfel de atitudini ne fac suspicioși dacă nu cumva se pot întâmpla astfel de acțiuni și din partea altor țări", a spus șeful statului, la un eveniment legat de împlinirea a cinci ani de la aderarea la UE a țării noastre.El a susținut că România avea dreptul să fie în spațiul în Schengen, în contextul în care a avut consecvență în a investi pe perioadă de criză în securizarea frontierelor și în lupta împotriva corupției la graniță.Potrivit președintelui, România a reușit să dobândească credibilitate în ultimii ani datorită consecvenței."În ultimii doi-trei ani am reușit să dobândim o credibilitate în creștere ca urmare a consecvenței, esențial este să nu începem din nou să ni se pară că este mai important interesul politicienilor decât interesul național, să ne apucăm să facem niște modificări cum ne dau nouă bine la partid", a spus șeful statului.