"L-am sfătuit pe Gabriel Oprea să își dea demisia pentru proasta gestionare a crizei"

Ştire online publicată Luni, 26 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful statului Klaus Iohannis a declarat, luni seară, la Palatul Cotroceni, că l-a sfătuit pe vicepremierul Gabriel Oprea să își dea demisia pentru "proasta gestionare a crizei". În acest sens, Iohannis a subliniat că "într-o astfel de criză apare foarte multă emoție și opinia publică are dreptul la informații și la luări de poziții publice din partea celor implicați, din partea șefilor celor implicați". În viziunea sa, "întreaga comunicare pe acest accident a fost catastrofală"."Ieri am participat la Bruxelles la o reuniune într-un format mai putin obisnuit la care au participat o parte din statele membre ale UE, dar si tari de pe asa numita ruta balcanica de vest, Albania, Serbia si tema centrala a fost gestionarea fluxurilor migratorii din regiunea balcanilor de vest. Au fost multe luari de pozitii si din partea mea si discutiile au urmat cateva directii majore. În primul rand, problematica a fost ce se intampla cu oamenii si cum ii sprijinim pe cei aflati in nevoie de protectie internationala. S-a discutat cum sa facem mai stransa cooperarea intre statele din regiune si cum sa facem schimbul de informatii intre state mai eficient. Tema care a fost reluata de fiecare data cand ne-am intalnit a fost cum gestionam frontierele externe al UE.In acest context, vreau sa spun foarte clar: Romania nu este nici tara de tranzit, nu este nici destinatie pentru acest flux de refugiati. Am participat la reuniune fiindca asa au consoderat organizatorii ca este bine sa fie reprezentata Romania care e foarte aproape de zona unde avem un flux semnificativ de refugiati. Am propus un sprijin sporit pentru Grecia si o mai buna cooperare cu Turcia, dar si intre statele aflate pe ruta din balcanii din vest. Faptul ca Turcia e importanta a fost un lucru pe care l-am reluat. Suntem dispusi sa crestem nivelul de implicare in actiuniunile Frontex pentru a le sprijini acolo unde sunt solicitate. Romania, chiar daca nu e tara de tranzit si destinatie pentru refugiati, participa la efortul colectiv al statelor din UE pentru a gestiona aceasta criza. Eu cred ca pe tema migratiei trebuie sa avem o abordare echilibrata si responsabila, dar si acest lucru l-am spus participantilor: e nevoie de un plan pe care sa il punem in practica.Avand in vedere ca opinia publica e foarte preocupata de evenimentul de saptamana trecuta, accidentul care a avut loc si din nefericire a murit un politist care s-a aflat la datorie, am avut o interventie ieri si in continuare azi l-am invitat pe vicepremierul Gabriel Oprea la o discutie, fiindca am dorit sa primesc lamuriri si explicatii suplimentare. Am avut aceasta discutie in cursul acestei seri. L-am sfatuit sa isi dea demisia", a declarat Klaus Iohannis.Sursa: realitatea.net