Klaus Iohannis: „Voi fi un preşedinte liber!“

2

Nimic nou

Nu trebuie sa va faceti griji,acest personaj va continua exact ce au dorit mereu admiratorii sistemului consolidat de Basescu. Prin urmare,nimic nou sub soare,decat ca numele fiintei de pe tron va fi altul. Iar pentru diaspora,intr-adevar ar trebui sa se discute ca pe viitor sa fie sectii de votare cam cat pentru niste minoritati nationale de la ei,pentru ca exodul va continua.Cu regimurile toate falimentare,Romania devine din ce in ce mai nelocuibila de romani.Taxe exista,dar locuri de munca sa-ti poti plati faptul ca esti nascut aici,nu. Vor pleca multi,ca evreii din Egipt in timpurile biblice,Romania va fi depopulata.