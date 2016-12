Klaus Iohannis, susţinut la conducerea partidului de liberalii constănţeni

1

impresii despre congresul PNL

Din ceea ce s-a transmis la televizor , putem sa constatam ca e greu sa faci reforme , schimbari noi cu oameni vechi , reesapati , cosmetizati . Blaga a transmis PNL mesajul de incredere si respect din partea PDL , sentimente aparute subit in ajunul congresului . A recunoscut ca visul sau , idealul sau, a fost si este de a vedea PDL alaturi de PNL .Visul e pe cale sa devina realitate , dupa ani de zile de balacareala si lovituri la gioale . Ne-a placut afirmatia ca “ a trecut vremea oamenilor providentiali “ de parca Romania a avut asa ceva din 1990 pana in vai de zilele noastre . A vorbit si MRU in romaneste si nemteste . El a mentionat ca dreapta dezbinata l-a adus la putere pe Ponta , dar a omis (din delicatete politica ) sa spuna ca si pe Antonescu . Ne-a impresionat declaratia ca are 3 case , (spre deosebire de Nastase care avea 4) : PNL , PDL si FC case – fie vorba intre noi – s-au dovedit doar niste adaposturi pentru politicianistii corupti , demagogi , si penali ca si PSD .Culmea ipocriziei si politicianismului ordinar a fost atinsa de Antonescu care in discursul sau a spus ca s-a aliat cu PSD pentru a evita “ regimul stat al lui Basescu “ (regim care a fost creat si sustinut de PDL, actualul aliat al PNL ) , ca a reusit sa stopeze cresterea impozitelor (dupa ce le-a crescut ). Pentru a minimaliza ticalosiile USL respectiv ale PNL , Antonescu a marturisit ca niciun partid nu poate avea numai oameni morali si cinstiti . Se referea probabil la Varujan Vozganian care era in prezidiu . In sfarsit , s-a dovedit acelasi specialist in flatulatii , in vorbe goale . Partea umoristica a congresului a fost asigurata de Norica Niculai , juna si gratioasa ca de obicei , care cu vocea sa suava a spus esentialul : “ L-am criticat pe Boc , si azi stam la masa cu el “. Ehei, cu cati n-au stat politicianistii la masa si mai ales in pat . Indignata , a spus raspicat : “ nu vrem sa vindem PNL “. Dar cand PNL s-a vandut PSD a tacut chitic . Si ar fi tacut si azi daca PNL nu iesea din cloaca pedeserista condusa de Ponta – copy .