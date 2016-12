Klaus Iohannis susţine că nu va candida la prezidenţiale în locul lui Crin Antonescu

Klaus Iohannis susține că nu va candida la prezidențiale în locul lui Crin Antonescu

Prim - vicepreședintele PNL, Klaus Iohannis, a declarat că nu va fi candidatul liberalilor la alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului, dar a admis că își dorește să aibă o poziție în viitorul guvern, în cazul în care Crin Antonescu va fi președinte.„Nu luăm în considerare această rocadă, dar anumite date din sondaje, pe care nu le-am comandat noi, ne pot duce cu gândul că ar putea fi o variantă care merită discutată. Suntem doi oameni politici care vrem să facem ceva în țară, însă această chestiune este destul de limpede. Am spus-o ori de câte ori am avut ocazia și ori de câte ori am fost întrebat: eu când am venit în PNL am venit să-l sprijin pe Crin Antonescu, nu să-i iau locul lui Crin Antonescu pentru prezidențiale. Această chestiune nu o discutăm, fiindcă nu este cazul. Pe de altă parte, sunt dispus să mă implic în ceea ce înseamnă politică națională. Ideea noastră comună este ca domnul Antonescu să meargă pe candidatura de președinte și părerea mea este că el va fi președintele României și în situația în care în Parlament se creează o configurație favorabilă PNL să fiu luat în discuție eventual pentru o anumită poziție în Guvern”, a afirmat Iohannis.La rândul său, liderul PNL, Crin Antonescu, a spus că îl vede pe edilul Sibiului persoana potrivită să conducă partidul în continuare.Antonescu a subliniat că, în cazul în care el ar demisiona, așa cum a dat asigurări în repetate rânduri, dacă PNL nu ar obține un scor bun la europarlamentare, tot Iohannis este cel care va prelua prin statut conducerea partidului.