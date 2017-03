Klaus Iohannis: Putem accepta proiecte, dar nu acceptăm să statuăm Europa cu două viteze`

Ştire online publicată Vineri, 10 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, după reuniunea Consiliului European, că le-a explicat liderilor celor 27 de state membre că ideea unei Uniuni cu mai multe viteze nu ar fi benefică și ar putea, „in extremis”, să ducă la o scindare a UE.Rugat de o ziaristă să explice de ce consideră o idee proastă o Europă cu două viteze, având în vedere că ea deja este o realitate, din moment ce există zona Schengen sau zona euro, președintele a răspuns că este clar că este o realitate, dar nu înseamnă că trebuie să facem un obiectiv din asta. „Faptul că acum ne mișcăm cu viteze diferite nu înseamnă că ne dorim ad infinitum să ne mișcăm tot cu viteze diferite”, a spus președintele.„În afară de asta, apar diferite temeri în națiunile industrializate, țările care au un nivel de trai mai ridicat, evident apare temerea că vor dispărea locuri de muncă, fiindcă salariile sunt mai mici în Europa de Est, apar oarece temeri că vor pierde din industria serviciilor, exact din aceste cauze și multe altele. Iar în Est - că oamenii vor fi lăsați în urmă. Și-atunci, și una, și alta este mai degrabă de natură să amplifice o disensiune în statele membre, în loc să ducă la o colaborare aprofundată”, a explicat președintele. „Nu trebuie să ne temem de proiecte unde se lucrează cu viteze diferite, cum este, de exemplu, procurorul european, unde 17 state membre au semnat că sunt de acord, între care și România, alții n-au semnat încă. Este un tip de proiect la care nu toată lumea achiesează de la început. Unii vor veni mai târziu, alții poate nu vor veni deloc, dar asta nu înseamnă că nu se merge înainte. Însă asta nu înseamnă Europa mai multor viteze, înseamnă un proiect în care unii vor să intre mai repede și alții vor să intre mai târziu. Așa ceva este acceptabil, dar să statuăm că în Europa sunt țări care merg înainte și altele care rămân în urmă, asta nu putem să acceptăm”, a punctat președintele Iohannis.Șeful statului a explicat, la finalul reuniunii cu liderii europeni, că discuțiile nu s-au purtat pe tema viitorului UE, ci, în principal, au fost legate de Declarația de la Roma, care va fi semnată de statele membre pe 25 martie, când se vor sărbători 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma.„Contrar așteptărilor multor analiști, nu s-a discutat viitorul UE, ci s-a discutat textul care va fi cu siguranță semnat la Roma, un text care subliniază realizările Uniunii de până acum, care arată nivelul de ambiție pentru viitor. În ansamblu, ne dorim un text pozitiv, care ne dă curaj să continuăm în UE", a spus Iohannis.Președintele a precizat însă că au avut loc și discuții generale, în cadrul cărora el a reiterat poziția România. „Am explicat colegelor și colegilor de ce o Europă cu mai multe viteze nu este o soluție bună. Dimpotrivă, este o soluție care, in extremis, ar putea chiar să ducă la scindarea Uniunii Europene”, a spus șeful statului.Iohannis a subliniat că, în acest moment, tema principală a fost reuniunea de la Roma și textul declarației care va fi semnat, urmând ca apoi liderii UE să înceapă și discuțiile pe tema viitorului Uniunii, care vor dura mai bine de un an. „O să ne apucăm să discutăm scenariile lui Juncker și vom încerca într-un an, maximum doi ani, să conturăm cum vedem noi cu toții viitorul UE”, a spus el.Președintele Klaus Iohannis a trimis, înaintea reuniunii Consiliului European, liderilor statelor membre UE un document care precizează poziția României cu privire la viitorul Uniunii, în care pledează pentru măsuri inclusiviste și care să evite fragmentarea UE, iar Europa să nu facă pași înapoi de la principiile pe baza cărora a fost construită, precizează News.ro.