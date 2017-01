Klaus Iohannis: "Nici vorbă de presiuni CEDO. Nu va fi niciun fel de amendă"

Președintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, că a discutat cu președintele CEDO, președintele Comisiei de la Veneția și secretarul general al Consiliului Europei despre proiectele privind amnistia și grațierea, el adăugând că s-a lămurit că nici nu se pune problema unor presiuni sau a unei amenzi a CEDO de 80 de milioane de euro cu privire la situația din închisorile din România, așa cum a lăsat de înțeles Liviu Dragnea.„Toată lumea mă întreabă - ce se întâmplă la voi în țară - , însă în contextul în care la noi acasă s-a tot vehiculat o posibilă decizie CEDO, posibile amenzi, am adus discuția și în această zonă și sunt foarte mulțumit că am fost lămurit. Pot la rândul meu să lămuresc câteva lucruri, nu juridice, dar despre procedură. Această decizie pilot va fi redactată și va fi făcută cunoscută încă în prima jumătate a acestui an și ea se va referi la situația din închisorile românești, însă de aici mai departe lucrurile trebuie privite și cu optimism și cu realism, se va arăta ce nu funcționează, unde sunt problemele, se va da un termen destul de generos pentru ca în România să găsim soluții. Următorul pas ar fi să găsim în România, deci acasă, probabil sub coordonarea Ministerului Justiției, un pachet de măsuri care vine să îmbunătățească situația din închisorile din România”, a spus Iohannis.El a afirmat că „în mod eronat” în România s-a vehiculat că în decizia-pilot a CEDO se cere grațierea.„Grațierea este doar o posibilă soluție, o mică parte din întregul pachet care trebuie să fie elaborat la noi. O altă parte a soluției ar putea să fie o procedură prin care deținuții se pot plânge la noi în România despre situația lor și pot găsi soluții sau măsuri compensatorii. Nici vorbă de o presiune din partea CEDO, lucrurile sunt bine pregătite, sunt rezonabile și vor fi puse la dispoziția României, iar despre partea de sancțiuni sau amenzi așa ceva nu se pune în discuție acum. Nu va exista o sancțiune pentru România. Pot să vă spun cu toată claritatea că nu există așa ceva și nu va fi niciun fel de amendă. Amenzile nu se dau paușal”, a arătat șeful statului.