Klaus Iohannis îşi lansează volumul autobiografic "Pas cu Pas"

Klaus Iohannis își lansează volumul autobiografic "Pas cu Pas"

Ştire online publicată Miercuri, 19 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele ales al Românei, Klaus Iohannis, va fi prezent, azi, de la ora 17.30, la standul editurii Curtea Veche Publishing, de la Târgul Internațional Gaudeamus - Carte de învățătură, unde va avea loc evenimentul de lansare a volumului său autobiografic "Pas cu pas". Evenimentul de lansare a volumului "Pas cu Pas" va include și o sesiune de autografe, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de Curtea Veche Publishing.În cele peste 200 de pagini ale volumului, Klaus Iohannis prezintă atât întâmplări din culise, cât și momente mai puțin cunoscute din viața publică. Pentru prima dată, noul președinte al României vorbește deschis, într-un volum autobiografic, despre copilărie, adolescența, sora, soția sa, despre studenția la Cluj și despre cariera în învățamânt."Am adunat în această carte momente din viața publică, încercând să refac, din ceea ce a selectat memoria, traseul profesional care m-a adus de la catedra de fizică la ipostaza de candidat pentru președinție. Am inclus în ea și lucruri personale, dar nu am făcut-o neapărat pentru a răspunde curiozității celorlalți. Am recuperat acele întâmplări, întâlniri sau detalii care au spus ceva despre felul în care m-am format, despre valorile pe care le-am prețuit. Identitatea mea personală a umplut, prin intermediul faptelor, dar și prin aceste principii în care am crezut, rolul de persoană publică pe care l-am ocupat mai bine de paisprezece ani. (...) A venit timpul ca valorile performanței să fie puse în acțiune tocmai pentru ca aspirațiile de atâta amar de timp să se transforme, în sfârșit, în realități palpabile: stabilitate economică, bunăstare și certitudinea că ne-am înscris, pas cu pas, pe drumul care trebuie", spune Klaus Iohannis, în comunicat.