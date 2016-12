Klaus Iohannis este aşteptat la Alba Iulia de 1 Decembrie

Klaus Iohannis este așteptat la Alba Iulia de 1 Decembrie

Președintele ales, Klaus Iohannis, este așteptat la Alba Iulia, în 1 Decembrie, autoritățile locale anunțând că au pregătit de Ziua Națională un program variat pe durata a trei zile, care va cuprinde, printre altele, o paradă militară, concerte, spectacole de lasere și focuri de artificii.Purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia, Mihai Coșer, a declarat că manifestările de la Alba Iulia dedicate Zilei Naționale a României se vor desfășura și în acest an sub genericul "Festival de România" și vor debuta sâmbătă, când va fi deschis Parcul Sărbătorilor de Iarnă amenajat în cetatea din municipiu.Mihai Coșer a spus că manifestările vor culmina în 1 Decembrie, când vor avea loc festivitățile tradiționale, dar și o paradă militară, o defilare cu steaguri de mari dimensiuni, concerte, focuri de artificii și spectacole de lasere.Potrivit acestuia, Alba Iulia va găzdui în preajma zilei de 1 Decembrie și Congresul Spiritualității Românești, care îi reunește pe reprezentanții comunităților românești din Diaspora.De asemenea, organizatorii au pregătit în 1 Decembrie și concerte în aer liber cu Iris, Delia sau Andra.Printre invitații care ar urma să petreacă în acest an Ziua Națională a României la Alba Iulia se află și președinte ales, Klaus Iohannis.Purtătorul de cuvânt al PNL Alba, Adrian Simion, a declarat, marți, corespondentului Mediafax că Iohannis ar urma să participe la festivitățile solemne din prima parte a zilei de 1 Decembrie, precum și la slujba Te Deum, oficiată în curtea Catedralei Reîntregirii.Adrian Simion a spus că prezența lui Klaus Iohannis la Alba Iulia este "sigură 99%", iar programul oficial va fi anunțat în zilele următoare.