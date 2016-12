Klaus Iohannis, conferinţă de presă. Principalele declaraţii ale şefului statului

Klaus Iohannis, conferință de presă. Principalele declarații ale șefului statului

Ştire online publicată Luni, 18 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

" Pentru a preveni neintelegeri sau interpretari eronate am decis ca atunci cand ajung la mine spre promulgare legi importante sau legi care au dus la discutii ample in spatiul public sa fac declaratii legate de promulgarea sau dupa caz nepromulgarea unor acte normative. Astazi vreau sa ma refer la trei chestiuni:In prima parte, voi face aprecieri legate de legea pentru completarea și modificarea legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si campaniile electorale, legea nr 14/2003 si legea pentru alegerea autoritatilor publice locale (...) Dupa care, voi face cateva mentiuni in legatura cu o alta lege care a ajuns la mine spre promulgare: lege pentru modificarea serviciilor comunitare 51/2006 si voi face cateva referiri la acte normative care nu au ajuns inca la mine, respectiv intentiile de modicarea la Codul penal si la Codul de procedura penala.In ce priveste primul pachet de legi. A facut parte din proiectele pe care le-am abordat cu partidele politice, Pentru mine este important ca modificarile legislative in domeniul partidelor sa duca la o imbunatatire a situatiei vizand cresterea performanetei partidelor politice si transparentei in gestionarea banilor publici si privati in timpul campaniilor, cresterea performantei clasei politice romanesti Aceste trei legi au fost promulgate. Nu sunt legi perfecte. Stiu ca au existat discutii in spatiul public legate de modul cum ar trebui sa sune in final legea. Una peste alta, fiecare in parte reprezinta dupa parerea mea un progres intr-o directie buna. Toate trei legile au fost promulgate pentru ca le consider un castig in aceasta etapa. Legea privind finantarea activitatii partidelor si campaniilor a fost retrimisa pentru ca forma initiala nu a fost o forma pe care am gasit-o satisfacatoare.A doua legea cea referitoare la partidele politice contine cateva modificari care se refera la numarul de fondatori, un numar nimic 2-3 pot forma un partid. Se introduce prima data in legislatie notiunea de partid local. Consider ca modificarile sunt de substanta, sunt benefice si din acest motiv am promulgat legea. Erona s-a inteles ca daca este indeplinita una din aceste conditii partidul este eradiat ceea ce nu este adevarat. Conditiile sunt conditii care pot fi gasite bune, iar un partid nu poate fi radiat administrativ, ci numai prin hotarare judecatoareasca.Legea pentru alegerea autoritatii locale. Trebuie sa constatam ca aceasta lege este un progres fata de vechea forma a legislatiei (...)Consider ca acesta schimbare este una binevenita si consider ca legea reprezinta un progres.Vreau sa ma refer pe scurt la propusa modificare a legii serviciilor comunitare de utilitati publice, nr 51/2006. Aceasta modificare a fost tratata in spatiul public ca o interventie pentru schimbarea reglementarilor in incompatibilitatea alesilor locali. Aceasta schimbare se refera in esenta la faptul ca primarul si presedintele CJ pot fi membri in adunarea generala a actionarilor cand e vorba de o societate publica, care se ocupad e utilitati publice. Aceasta chestiune a fost vehiculata pe larg si in campanie electorala si chiar subsemnatul am avut o speta in disputa cu ANI. Aceasta lege care a ajuns a doua oara la Presedintie, dar nu va fi priomulgata. Am seriose dubii in ce priveste constitutionalitatea acestui act normativ, drept pentru care am formulat o adresa catre CCR si voi solicita verificarea constitutionalitatii acestuii act normativ. In esenta, trebuie sa lamuresc fondul problemei: m-am exprimat in repetate randuri in chestiunea incompatibilitatilor. Incompatibilitatile trebuie sa fie clarificate dupa o discutie publica astfel incat lumea sa inteleaga usor care sunt principiile care stau la baza. Acest act normativ vrea sa rezolve o parte din aceasta problema, folosind un subterfugiu. Aceasta lege prevede derogari de la Legea 215, daca este asa, legea 215 este o lege organiza si atunci si legea de derogare trebuie sa fie tratata ca o lege organica, ori parcursul prin Parlament nu a fost de aceasta natura. Iata si o problema de forma."