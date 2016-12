Klaus Iohannis, candidat oficial la Preşedinţie: „A venit vremea faptelor!“

Klaus Iohannis, candidat oficial la Președinție: „A venit vremea faptelor!“

Ştire online publicată Luni, 22 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PNL Klaus Iohannis și-a depus sâmbătă, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile preziden-țiale din partea ACL, cu 2,2 milioane de semnături de susținere, în prezența sim-patizanților și membrilor de partid, cu întârziere de o oră față de cea anunțată pentru eveniment.„Acum a venit vremea faptelor, oamenii mă cunosc. Sunt mai puțin un om al vorbelor și mai mult un om al faptelor. Vreau să candidez pentru a face altfel de politică în țara noastră. Mai puțin spectacol, mai puțină gălăgie, mai multe soluții pentru oameni, pentru România. Eu nu am în spate niciun fel de grupuri de interese, niciun fel de trusturi, niciun fel de instituții. Eu am în spate echipa Alianței Creștin Liberale și cele peste două milioane două sute de mii de alegători care au semnat pentru mine”, a spus Iohannis, la ieșirea de la BEC.„Acum am intrat pe drumul drept spre președinția României, mulțumesc celor peste două milioane două sute de mii de alegători care au semnat pentru mine”, a spus Iohannis la ieșirea de la BEC. El a precizat că speră ca pe parcursul campaniei electorale să i se mai alăture și alți susținători ai candidaturii la alegerile pre-zidențiale. „Forța lor este forța mea, viziunea mea sper să fie și viziunea lor pentru o României prosperă, puternică, a respectului”, a mai spus candidatul ACL. Cu ocazia depunerii candida-turii, Iohannis a ținut să transmită felicitări cu ocazia aniversării a 555 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului. La depunerea candidaturii pentru alegerile prezidențiale a lui Iohannis au venit la BEC liderii PNL și PDL, între care fostul președinte al PNL Mircea Ionescu Quintus, președintele PDL Vasile Blaga, alături de circa 300 de simpatizanți și susținători ai ACL.