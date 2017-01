Klaus Iohannis, alături de tinerii liberali constănţeni la Şcoala Politică „Gheorghe I. Brătianu”

Klaus Iohannis, alături de tinerii liberali constănțeni la Școala Politică „Gheorghe I. Brătianu”

O delegație a Tineretului Național Liberal Constanța a luat parte, recent, la Școala Politică „Gheorghe I. Brătianu”, care are loc în fiecare an la Sighetu Marmației. Evenimentul este organizat de Tineretul Național Liberal, prin intermediul filialei de la Sighetu Marmației și este una dintre cele mai iubite și așteptate reuniuni liberale.Reprezentanții constănțenilor au fost Dragoș Caliminte, Ovidiu Cazan și Alexandru Ciobanu. Școala de la Sighet este momentul de respect și aducere aminte față de toți cei care și-au dat viața pentru o Românie liberă de comunism. În programul Școlii Politice, organizate în mod tradițional de către TNL, au fost incluse două momente foarte emoționante, respectiv, vizitarea „Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței” și depunerea de coroane la Troița martirilor din cadrul Cimitirului Săracilor de lângă Sighetu Marmației, parte a Memorialului, acolo unde au participat și reprezentanții tinerilor liberali constănțeni.La ediția din acest an, alături de tinerii din PNL a fost prezent și președintele partidului, Klaus Iohannis. El a ținut un discurs și a participat și la vizitele din program.„Am vizitat astăzi Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet și am rămas profund impresionat. Emoția mea nu a fost provocată neapărat de arhitectura clădirii sau de exponatele muzeului, ci de conștientizarea ororilor pe care comunismul le-a produs în România. Pentru mine, este îngrozitor să citesc uneori cum unii regretă comunismul, încercând să ne învețe cât de bine și frumos a fost în acele timpuri. De aceea, avem mereu nevoie de amintire și reamintire, doar așa ne putem feri de comunism. România are nevoie de un mare muzeu național al comunismului. Un muzeu care să arate comunismul în toată oroarea lui, de la lichidarea elitelor la distrugerea sufletului acestei națiuni. În calitate de președinte al României, voi pleda pentru construirea unui astfel de muzeu, pentru că președintele trebuie să vegheze la cultivarea memoriei națiunii sale”, a spus președintele PNL, Klaus Iohannis.La finalul vizitei, delegația constănțeană a primit diplome pentru participarea la eveniment.