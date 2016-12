Klaus Iohannis: Aderarea Romaniei la CERN - o recunoaştere a excelenţei româneşti în domeniu

Klaus Iohannis: Aderarea Romaniei la CERN - o recunoaștere a excelenței românești în domeniu

Ştire online publicată Luni, 05 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele Klaus Iohannis a evidentiat, cu prilejul alocutiunii sustinute la Organizatia Europeana pentru Cercetare Nucleara (CERN), insemnatatea deosebita a aderarii Romaniei pentru mediul stiintific si de cercetare, "care reprezinta o recunoastere a excelentei romanesti in domeniu si a contributiei tarii noastre la realizarea unor proiecte si experimente cu o valoare stiintifica deosebita", potrivit Agerpres.Seful statului a participat luni, la Geneva, la ceremonia de ridicare a drapelului Romaniei la sediul CERN, marcand astfel, in mod solemn, aderarea tarii noastre la aceasta organizatie.Presedintele Iohannis a sustinut, alaturi de directorul general al CERN, Fabiola Gianotti, si de presedintele Consiliului CERN, Sijbrand De Jong, o alocutiune in fata celor prezenti la eveniment, a avut o intalnire cu cercetatori romani care lucreaza la CERN sau colaboreaza la proiectele organizatiei si a vizitat principalele facilitati ale acesteia."Presedintele Romaniei a evocat meritele cercetatorilor, inginerilor si tehnicienilor romani care au participat, in ultimii 20 de ani, la activitatile CERN si care, prin activitatea lor valoroasa, au consolidat imaginea tarii noastre peste hotare. In prezent, peste 170 de fizicieni si ingineri romani de la 5 universitati si 3 institute de cercetare din Romania lucreaza in cadrul a 9 proiecte ale CERN", a informat Administratia Prezidentiala.Pe de alta parte, la intalnirea cu cercetatorii romani, Iohannis i-a incurajat sa fructifice oportunitatile care se deschid odata cu aderarea Romaniei la CERN: "Presedintele Romaniei a subliniat ca este mandru pentru realizarile cercetatorilor romani care colaboreaza cu CERN, i-a felicitat si a exprimat aprecieri deosebite pentru rezultatele activitatii lor, indemnandu-i, totodata, sa continue importanta munca pe care o desfasoara. Datorita noii calitati a Romaniei de stat membru, companiile, institutele de cercetare si antreprenorii romani vor avea la dispozitie amplul portofoliu de competente tehnologice si stiintifice al CERN, rezultat a peste 50 de ani de activitate. Cercetatorii romani vor avea astfel posibilitatea de a beneficia, in conditii de gratuitate, de tehnologiile aflate sub proprietatea intelectuala a CERN. Companiile romanesti vor avea dreptul sa participe la licitatiile organizate de CERN privind furnizarea de echipamente si servicii industriale", adauga Administratia Prezidentiala.De asemenea, Iohannis a subliniat ca prin aderarea la CERN se deschid si noi oportunitati in domeniul educatiei de specialitate, prin acces la programe de pregatire profesionale, programe doctorale si de master.Din delegatia oficiala au facut parte si doi olimpici la fizica, Madalina Ravar si Cristian Dutescu, studenti la Facultatea de Fizica a Universitatii din Bucuresti."Vizita s-a inscris, totodata, in prima faza a proiectului national 'Romania Educata', initiat si promovat de presedintele Romaniei, care isi propune sa antreneze intreaga societate in construirea unei viziuni pe termen lung privind sistemul national de educatie si cercetare, viziune care sa sprijine identificarea optiunilor strategice ale Romaniei si transformarea lor in obiective de tara", a informat Presedintia.