Klaus Iohannis a votat pentru o ”Românie a respectului”

Candidatul ACL la Președinție, Klaus Iohannis, a votat, duminică, la Sibiu, ”pentru o Românie a respectului, a prosperității, o Românie puternică”, el spunând că are emoții și că speră ”să fie o zi frumoasă pentru toți”.Klaus Iohannis a votat la Școala nr. 4 din Sibiu, unde a venit împreună cu soția sa, Carmen. Candidatul ACL la Președinție a fost așteptat, la secția de votare, de aproximativ o sută de oameni, care l-au aplaudat și au strigat ”Ura”.”Astăzi am votat pentru o Românie a respectului, a prosperității, o Românie puternică. Am și azi emoții, recunosc. Sper să fie o zi frumoasă pentru noi toți”, a spus Iohannis, menționînd că înainte de a veni la vot a fost la biserică.