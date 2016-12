Klaus Iohannis: "A fost o bătaie de joc care trebuie să înceteze!"

1

Bine ma..

Bataie de joc a fost tot ce au facut politicienii ca milioanele de romani sa plece in bejenie la stapani straini si sa mai si trimita bani in tara ca sa nu moara de foame cei ramasi acasa deocamdata ! Bine,cu votul a fost o porcarie,multi au cheltuit pe taxiuri sa ajunga la vot si ce sa vezi,nu au putut vota . Se va remedia asta,insa Iohannis,nu te caca pe domnia ta,intreaba-te si tu cati au plecat afara la munca in ultimii zece ani si cat bine a facut economiei adunatura aia imputita care te tine cacandidat,adicaca om la inaintare pentru continuarea bataii de joc?! Iohannis te dorim,cacatine nu gasim,asa este?