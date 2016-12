Klaus Iohannis a cerut susţinerea constănţenilor pentru a ajunge preşedintele României

Klaus Iohannis a cerut susținerea constănțenilor pentru a ajunge președintele României

Klaus Iohannis a fost însoțit de președintele PDL, Vasile Blaga, co-președinte al ACL și șef de campanie prezidențială. Alături de cei doi copreședinți ai Alianței Creștin Liberale, au fost prezenți prim-vicepreședinții PNL Dan Motreanu, Teodor Atanasiu, Ludovic Orban, Răducu Filipescu și Alina Gorghiu, prim-vicepreședintele PDL, Mihai Răzvan Ungureanu, vicepreședintele PNL Mihai Voicu, vicepreședinții PDL Cezar Preda, Raluca Turcan și Alexandru Nazare, europarlamentarul PNL Cristian Bușoi, președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, președintele PDL Constanța, senatorul Christian Gigi Chiru, deputații PNL Mihai Lupu și Victor Manea, senatorul PNL Puiu Hașotti și deputatul PDL Dănuț Culețu.În discursul susținut în fața reprezentanților ACL din Constanța, Klaus Iohannis a susținut că vine cu o veste bună, deoarece, în opinia sa, 2014 este anul marilor schimbări în politica românească. „Vin cu o veste bună, anul 2014 este anul marilor schimbări în politica românească. Am început schimbările din vara acestui an, când am înfăptuit probabil cel mai mare proiect politic din ultimii 25 de ani, când am reușit împreună să facem noul mare partid de dreapta, când am reușit împreună pentru alegeri să înființăm Alianța Creștin - Liberală. Dreapta unită, un proiect dorit de 25 de ani, un proiect mult discutat de 25 de ani, un proiect pe care acum, în anul 2014, l-am făcut noi toți, împreună. Și cu acest nou partid vom câștiga alegerile din noiembrie 2014. Dar ar fi puțin lucru să faci un mare partid de dreapta ca să câștigi alegerile o dată. Va fi prima dată. Fiindcă noi dorim un lucru clar. Noi dorim să fim forța politică ce hotărăște mersul lucrurilor în România. Noi, marele partid de dreapta, dorim să guvernăm zece ani și să avem un președinte de dreapta, noi toți, împreună”, a spus Iohannis. Printre altele, el a atacat dur Guvernul Ponta și a spus că este un guvern care este văzut doar la televizor. „Noi, acum, avem un fel de Guvern. Doar că îl vedem numai la televizor, iar la fapte mai puțin. Avem un prim-ministru, Victor Ponta, care un timp a fost văzut ca o tânără speranță în politica românească și, în cel mai scurt timp, dintr-o tânără speranță, Victor Ponta a devenit o tânără dezamăgire. Este o dezamăgire pentru o întreagă generație. Altfel de guvern ne trebuie! Abia aștept să câștig alegerile și să ajungem în situația să putem schimba Guvernul. Avem nevoie de un guvern de dreapta și de un președinte de dreapta și în 10 ani vom schimba România în bine”, a mai declarat Iohannis. În final, el a spus că dorește să fie președintele României și a cerut susținerea membrilor ACL. „Eu vreau să merg mai departe, eu vreau să fiu președintele României! Dar singur nu poate nimeni să ajungă președinte. Eu nu sunt singur, eu am cea mai bună, cea mai mare și cea mai performantă echipă, eu vă am pe dumnea-voastră pe toți, voi sunteți echipa mea”, a transmis Iohannis. În altă ordine de idei, după întâlnirea cu simpatizanții și membrii ACL, Klaus Iohannis și Vasile Blaga s-au deplasat în stațiunea Eforie Nord, unde au participat la Școala Politică TDL/TNL 2014 - „Politica în era digitală”.