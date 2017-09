Kelemen: Nu avem o problemă cu Centenarul

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că maghiarii nu au nicio problemă cu Centenarul pe care România îl marchează în anul 2018, că respectă și acceptă Ziua Națională a României, dar că nu pot sărbători această zi.Potrivit Agerpres, Kelemen Hunor le-a vorbit tinerilor prezenți la Tabăra de vară a UDMR din localitatea Subcetate, comuna Zetea, despre situația în care s-au aflat maghiarii în ultimii 100 ani, susținând că au existat permanent din partea majorității tendințe de asimilare, motiv pentru care cu greu se poate spune că sunt argumente pentru a putea sărbători.'Deci, noi am acceptat Ziua Națională a României, noi respectăm istoria și zilele naționale sau sărbătorile importante ale majorității, dar nu înseamnă că putem sărbători 1 Decembrie și am dat foarte multe argumente. Cei care m-au criticat de fiecare dată au uitat să spună că eu niciodată nu am zis că noi nu acceptăm Ziua Națională sau că nu o respectăm. Eu am spus că respectăm și acceptăm, dar nu putem să sărbătorim această zi', a spus Kelemen, citat de Agerpres.Liderul Uniunii a punctat însă că acceptă că 'pentru români aceasta este o mare sărbătoare' și că nu are nicio problemă cu Centenarul.'Noi am spus că nu avem nicio problemă cu Centenarul. Noi cu Centenarul putem ajunge într-o altă relație dacă, pe de o parte, societatea românească acceptă că noi le respectăm sărbătorile, dar nu putem sărbători alături de ei și vor înțelege de ce și vor accepta că va trebui să privim viitorul împreună, că viitorul ar trebui să fie comun în această țară. Poate că imaginea de viitor diferă, dar nu diferă într-o măsură în care să nu se poată cădea la un acord', a mai afirmat Kelemen, potrivit traducerii oficiale.